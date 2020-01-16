大灣區GBA新聞：東莞提供紓困措施 助港企申減免

東莞市相關部門指出，當地港澳企業眾多，今年以來受到疫情及國際形勢等影響，面臨訂單和利潤減少。為此東莞市各鎮街組建跨部門走訪工作組，聯合經貿發展、人力資源和社會保障、稅務等部門工作人員，實地走訪重點港澳資企業。

行動主要針對部分港澳企業對「幫扶政策」了解不足，申報不多。工作組現場向企業詳細講解政策及示範申請手續，幫助企業熟悉流程。此外，對符合大額稅費減免的企業採用「一對一」服務，確保盡享優惠政策；目前透過一對一服務，已為69間港澳企業解決103項相關問題，部分未能馬上解決的，亦已建立平台後續處理，由工作組協調部門跟進。

廣州為中小企推「紓困十條」

廣州月初亦推出為中小企紓困的「紓困十條」，包括擴大稅費減免政策適用範圍，落實退稅減稅政策；減輕企業社保負擔，降低失業保險、工傷保險費率政策；加大政府採購支持中小企業力度，降低企業經營成本，例如減租免租，延期交租，以及降低水電燃氣費用；加大對中小企融資力度，支持銀行給予中小企延期還本付息；以及透過發放消費券等優惠補貼，為文旅、餐飲、住宿等行業開拓市場。