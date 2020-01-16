大灣區GBA新聞：灣區科創助沙排之父圓夢 排球訓練機構思7年 內地工程師3個月實現

明報記者 林迎

排球機構思在鄭景亮心中醞釀長達7年，但只用3個月便在大灣區實現。除了是一校之長，鄭景亮在香港排球界也是知名人物，有「香港沙排之父」的美譽。當日發布會上，他即場示範傳球至約3米高的弧形球籃中，功夫不減當年。出席發布會的中國女排前國手張萍十分讚賞這項新發明，她表示，「我們那時候訓練沒有這樣的機器，排球機對運動員，尤其是初學者很有幫助。」

排球訓練機外形有點像籃球架，支架上有兩部件，一邊是能轉向的弧形球籃，用作訓練傳球準確度；另一邊是有如特大耳機的懸吊球夾，可幫助球員練習扣球動作，球夾同樣可以旋轉，配合支架上可升降的吊臂，便能在不同高度及角度訓練傳球、扣球等。兩部件之間有一條路軌，打進弧形球籃內的排球會自動掉到路軌，再溜向懸吊球夾，有點像保齡球輸送帶的運作，此設計可方便運動員同時做傳球與扣球訓練，毋須經常執波。排球訓練機吊臂上設有熒幕顯示球籃高度，整部機由電腦操作，透過藍牙遙控器控制，未來更可以進一步使用手機操作。

在美欲購排球機被拒 萌研發念頭

「如果不是來到內地，這個夢不可能實現，大灣區將我的科技發明理念變成現實」，鄭景亮憶述，大約2015年曾見過美國有一部類似的排球機，但對方拒絕出售，所以動起自己製作的念頭。雖曾試過自行組裝，但效果不理想。去年，他赴廣州出任暨大港澳子弟學校總校長，在一次會議上將排球機構想與同事分享，一名教師向他引薦了東莞「90後」工程師陳冠亮，兩人一拍即合，陳不單擅長3D建模和工業設計，還在工程結構、零件材料上有獨到建議。得到陳冠亮協助，只花了3個月，就將鄭景亮埋在心中多年的設計藍圖變成實物。

灣區研製價格低廉 申專利量產

「大灣區不僅有人才，還有很完善的供應鏈」，鄭景亮表示，之前在香港組裝，訂購零件很困難，在廣州卻不時收到陳冠亮通知「某零件已下單，明天可送到」，價格還十分低廉。受惠於此，排球機製作成本不高，現在實驗原型機面世了，接下來就是申請專利及聯絡可量產廠家，未來可供有需要的其他學校或排球隊，甚至日後可能會出現在國家隊訓練場。「我正要向中國女排介紹這項發明，如果有需要就製作多一部給他們試用」。

除了圓夢，從構思到製作排球機的經歷，也成為給予學生最好的一堂體驗課。鄭景亮表示，希望以自己為例子激勵學生，科技創新就在每個人腦中，而大灣區有的是大量優秀工程和研發人才，產業配套和供應鏈完善，能夠令創意從萌生到落地變得可能。