風雨蘭Meta合作 助刪平台流出私密影像

StopNCII去年12月在全球推出，由英國非營利組織SWGfL的「復仇式色情求助熱線」營運，Meta昨宣布推出港版「StopNCII.org」，支援香港地區受害者。18歲以上者如發現自己的私密影像在網上流出，可向StopNCII求助，私密影像包括全裸、半裸或性行為照片或影片。StopNCII會根據申請人提供的影像產生一組「代碼」，影像不會被上傳至系統。當fb和Ig找到與「代碼」相符的內容，便會採取移除等適當措施。

Jessie Li表示，全球有多於50個非政府組織與StopNCII合作，計劃目前主要涵蓋社交平台fb和Ig，但亦歡迎其他平台加入，特別是香港本地熱門平台。

風雨蘭接涉影像性暴力求助增

風雨蘭代表簡敏棋說，過去3年處理涉及影像性暴力的個案上升，2019年為44宗，2020年有133宗，2021年升至200宗，預料求助個案繼續上升。簡表示，StopNCII可減低未經同意在fb和Ig散播私密影像的風險。如私密影像未經同意上載至其他平台，風雨蘭可代為跟進，並提供性暴力法律諮詢。