林定國：國安法惹憂慮「不等如有實際影響」 稱法律工作者目標「令市民感受香港公平」

指港法治排名19 美國27

林定國曾任暫委法官，他接受有線新聞台訪問時表示，對於國安法實施後有4位海外法官離開香港終審法院，形容聽到消息後「有些擔心」，但看不到這段時間「香港人權自由有什麼改變」；他引用去年10月公布的「全球法治指數」排名，香港全球排第19位，相比之下美國排27位，「英國經常認為自己人權自由做得很好，都是排16位」。

他認為《國安法》的確引來香港社會「很大的關注」，但未至於「衝擊」，實施時已考慮到一國兩制，「調查案件，不是內地公安調查；檢控工作，不是內地人民檢察院；審理不是（內地）人民法院整套國安法的設計」。

林定國特別提到內地有句宣揚法治的口號很中聽，要讓人民在每一宗案件中感受到公平正義。他認為法律工作者目標是令一般市民大眾感受到香港是公平的，制度可為他們帶來正義。

對於「無國界記者」公布的《世界新聞自由指數》，香港跌到148位，林表示不太理解是基於什麼客觀標準，反問「是否真的是剩下一兩張報紙，一些反對聲音或跟政府不同的意見沒有人再報道？」面對有公民組織解散，他表示明白有市民憂慮國安法會否影響言論自由空間，但這憂慮不代表馬上有實際影響。