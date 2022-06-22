港聞

港聞二

擲磚案 次被告稱因「想攞保障」揮鋸

【明報專訊】七旬清潔工疑於2019年11月的上水北區大會堂衝突中遭磚頭擲斃，兩名青年否認謀殺、暴動等罪，案件昨於高等法院續審。庭上透露，次被告稱當日見到一名長者揮舞路牌的棍，「佢想嚇退、想攻擊我哋」，次被告在緊張之下向對方揮鋸，但否認曾出手丟磚。

傷長者腿後「好驚」離場

見雙方擲磚 否認參與

庭上播放次被告陳彥廷（現年18歲）的警誡錄影會面片段，次被告在事發當日（2019年11月13日）的上水商場閉路電視截圖中認出自己的位置。他承認當日身處現場，當一名藍衣長者向黑衣人揮舞路牌的棍時，他隨手從路邊花叢拾起一把鋸，以鋸揮向長者的大腿。

警長楊家強問次被告為何施襲，他解釋長者有意攻擊旁人，「我見佢（該長者）開始有武器喺手，想自己攞保障先……見到佢揮舞緊，我成個人好緊張，就做咗呢啲嘢」。他自言感覺「好慌張、好驚」，所以沒有留意長者有否繼續被人襲擊，就轉身離開現場。他表示，事前沒有與長者爭執或正面衝突，僅看見對方揮舞武器。

被問到長者的大腿傷勢，次被告表示感覺傷口不深，但沒有留意他有否流血，亦見不到另一名傷者倒臥地上。至於黑衣人和途人哪一方首先投擲磚頭，他表示趕到現場後，只見雙方互丟磚頭。控方播放片段後，問楊家強有否對次被告使用暴力，或者誘使次被告作供，楊一概否認。本案另一名被告為劉子龍（現年19歲），聆訊明續。

【案件編號：HCCC322/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上水 掟磚 有意圖而傷人罪 暴動罪 謀殺 黎明行動 反修例事件

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