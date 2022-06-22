官憂判社服令招覆核 兩少年刑毁東海堂判勞教更生

本案被告為劉姓男學生（現年18歲）及15歲男生。代表首被告的大律師求情時稱，被告及早認罪、有悔意，冀可判處社會服務令，惟法官李慶年問「有冇評估覆核風險？」，擔心被告完成若干時數便遭覆核，「有機會出出入入」，並說若他是被告，寧願入更生中心，以免因本案飽受煎熬。律師獲取指示後，指首被告同意判處更生中心，以盡早重新出發。

李官判刑時稱，兩被告曾使用硬物，破壞店舖內的小型顯示屏。5人於凌晨時分犯案，為時約1分鐘，當時沒有群眾聚集，沒激起更大混亂的風險，亦沒影響或傷及店員、顧客等，故認為本案情節屬於低至中嚴重程度。

考量初犯事發無群眾聚集輕判

李官續稱，首被告報告正面，但不宜進入勞教中心；次被告報告則顯示，他經歷2019年的社運，變得更頑皮和反叛，被捕後態度亦更懶散，又曾於保釋期間違反宵禁令。他完成中三後輟學，並涉及賭博活動，其後修讀文憑課程，惟因出席率不足而終止。

李官經考慮後，判處首被告進入更生中心；次被告則入勞教中心，認為與本案的情節及個人評估合理相稱，也符合上訴庭的量刑主張，可給予兩人「有序、有罰、有教、有更生」的判刑。

【案件編號：DCCC 372-374/21】

（反修例風暴）