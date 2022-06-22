就監警會建議更新武力指引 日後射煙彈 警或指示離開路線

大型行動指揮中心 調戰術顧問供意見

監警會昨（21日）舉行例會，警方稱已按照相關建議，就武力使用指引、內部手冊和訓練內容作出評估和推出15項措施。警務處行動部高級警司方志堅表示，由於大型行動牽涉的部隊人員眾多，加上行動區域較闊，現場指揮官未必完全掌握行動狀况，因此警方會在指揮中心調配具行動經驗，且就警隊戰術有足夠認識的戰術顧問，為前線指揮人員提供即時戰術意見和調配指示。方稱，警方將透過社交媒體和公共關係科等溝通渠道，適時發放信息告知警隊的行動目標，或在有需要時就警方行動發出勸喻和警告，特別在使用催淚煙驅散時警告和發放離開路線指示。

否認催淚煙對人體有長期傷害

至於催淚煙會否對人體造成長期負面影響，方志堅引述坊間有不少報道和學者對此予以否定，又稱即使在中大和理大行動中，相關泥土和水質樣本均沒有發現超標。他說，「在暴力示威或衝擊期間，在何時何地使用武力，從來都不是警方的選擇」，惟承認使用催淚煙難以避免影響周邊環境和非示威參與者，因此為警員提供低殺傷力武器，包括胡椒球發射器和胡椒球手槍。方稱，催淚煙是國際執法機關驅散示威以及平息暴動的常用手法，包括去年美國國會山莊事件，當地執法人員曾在室內地方施放催淚煙。

監警會秘書長梅達明詢問警方，有否從投訴角度出發，了解催淚煙會否對市民健康和環境造成影響，以消除公眾擔憂。投訴及內部調查科總警司歐陽敏儀表示，在美國國會山莊事件中，當地執法人員在室內施放催淚煙，美國國內無人作出嚴重投訴或指摘有關做法違規，又稱警方將會加強宣傳教育，以短片等「輕鬆的手法」，讓市民了解催淚煙的效果。

去年12月至今 增4宗屬實反修例投訴

監警會稱截至上月31日，警方一共接獲1949宗涉及反修例示威投訴。提交的583宗投訴報告中，有536宗獲監警會通過，其餘35宗未完成程序。去年12月至今，一共增加4宗證明屬實的投訴個案。

梅達明表示，其中一宗涉及元朗7‧21事件，一名元朗警署的警員承認，當日接獲報案指有人聚集，惟未有履行向報案人提供報案編號的承諾，該名涉及「疏忽職守」的警員已接受口頭訓諭。

另外有26宗個案的投訴人打算撤回，但投訴警察課認為有足夠證據繼續調查，有兩個涉及「疏忽職守」的指控證明屬實，涉及警員未有出示委任證及在未有監護人陪同下為未成年少年落警誡口供，3名警員分別接受口頭訓諭。