港聞

港聞二

大橋多人檢測異常滯留 華昇致歉調查

【明報專訊】本港昨錄得1198宗新冠個案，再有兩間學校有班別或活動班出現個案，其中荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班共有11名師生染疫，兩項活動須停課。另外，據報有港人昨日在港珠澳大橋香港口岸輪候做檢測入境澳門，其間不少人驗出「確診或不確定」，滯留該處，檢測承辦商稱屬結果異常。

學校增177宗

荃灣一校運動班11人染疫

昨日全港學校呈報177宗個案，涉144間學校，共143名學生及34名教職員染疫。荃灣聖芳濟中學籃球隊全隊有17人，涉中一至中三學生，當中7人染疫；泰拳班全班14人，涉中一至中五學生，有3名學生及1名教師染疫，上述活動須停課。觀塘五邑司徒浩中學的2C班有4人染疫，全班共34人，亦須停課一周。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，聖芳濟籃球隊及泰拳班學生運動時會除下口罩及有較多接觸，料在運動時傳染；染疫學生所屬班別未有其他個案，且上課時會戴口罩，料風險較低，可正常上課。

聖士提反堂中學5Y班早前兩名學生染疫並停課，該班昨多兩名學生、一名教師及一名住宿同房學生染疫。中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）5C班已有4名學生染疫，其中一人居西灣河興東邨興祖樓，疑染Omicron BA.2.12.1，張竹君稱相信同班3名患者屬同一變種。

另外，昨日再有院舍呈報個案，仁濟醫院藝進同學會護理安老院一名護理員染疫，6月18日最後一天上班，翌日快測呈陰性，惟20日測試呈陽性，6名院友須檢疫。

連日均錄逾千宗個案，張竹君形容疫情正緩慢上升，當局會緊密觀察情况。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目稱，本港正處復常階段，個案增加屬預期之內，市民毋須太憂慮。

澳門方面，截至昨午3時，全民核酸檢測共發現49宗個案，非緊急服務的公共部門今起關閉至周五。另外，據報昨午有港人在港珠澳大橋香港口岸輪候做檢測入境澳門，其間不少人被驗出「確診或不確定」，滯留該處並向檢測承辦商了解情况。華昇診斷中心回應稱，該口岸的實驗室昨早檢測結果異常，陽性和未能確定個案數目遠高於一般水平，已通知衛生署並作調查，對旅客未能取得陰性結果過境致歉，正爭取讓實驗室盡快恢復運作。

（新冠疫情）

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