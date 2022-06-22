韓6．30起復准港人免簽入境 須申電子旅行許可 旅社料下月成團

韓國駐港總領事館前日（20日）公布，本月30日晚上11時（本港時間，下同）起，特區護照及BNO持有人，須在登機或登船前申請並取得電子旅行許可（K-ETA）方能入境；K-ETA將於下周三（29日）晚上11時起接受申請，費用為1萬韓圜（約60港元），可供多次旅行使用，由批准日起計兩年內有效。據K-ETA網站資料，訪韓者須在登機或登船前至少72小時，在官方網站或流動應用程式申領。

K-ETA下周三可申 收費60元

根據韓國目前入境措施，不論曾否接種新冠疫苗，入境旅客均毋須隔離檢疫。旅客須在出發前24小時內，在診所或醫院做快測並出示陰性結果證明；或在出發前48小時內做核酸檢測，提供陰性證明方可登機。

美麗華旅遊總經理李振庭向本報表示，市民因疫情「困咗喺香港兩年半」，早在韓國宣布放寬安排前，每日有至少10名市民查詢何時復辦韓國團，相信放寬安排將令港人旅遊意欲大增，是「大喜訊」。他透露，有航空公司盼由7月開始，調整至每日有至少一班前往韓國的班次，旅行社將根據航班數目安排出團時間，估計首團可在7月中出發。

李振庭續說，初步計劃旅行團主打首爾，日後或增濟州和釜山行程；由於回港後要檢疫，為免參加者「心理不平衡」，行程應設為較長的約8至12天團，會避免到訪大型商場等人口密集地點。李又認為經濟預算及時間較充裕的市民寧到歐洲旅遊，相信韓國團主要吸引熱愛當地流行文化的年輕人及工作繁忙的港人等。

美麗華擬設8至12天團

免返港檢疫「心理不平衡」

隨着多地放寬港人入境要求，李振庭指市民返港時遇到更多「障礙」，例如須入住酒店檢疫7天等，形容港府「咁大動作會摧毁經濟」。對於港人入境時須申請K-ETA，李認為疫情令人熟習科技，加上旅行社樂意教顧客登記，預計問題不大。

指幫助有限 旅促會籲增檢疫房

韓國、日本等地相繼放寬旅客入境要求，崔定邦直言對本港業界幫助「好有限」，因回港檢疫期長、檢疫房間供不應求令市民寧願不外遊。他表示理解港府就外防輸入所作安排，同時促請有關部門增加檢疫酒店房間數目。

另外，日本本月初重新開放外國旅客以旅行團形式入境。由東瀛遊舉辦、自當地前年因疫情爆發封關後的首個本港出發日本團，將於今早9時啟程。

明報記者

（新冠疫情）