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多間檢疫酒店稱僅接受官網實名訂房 江玉歡：已向特首發信促關注

【明報專訊】本報昨日報道，市面上多個網上平台有商戶聲稱，可協助預訂本港4星至5星級檢疫酒店房間，索價比官方定價高。本報記者昨在買賣平台「Carousell」發現有商戶提供歷山酒店、悅品海景酒店‧觀塘，以及華美達盛景酒店房間，價錢均比官方定價分別貴數百元，惟記者在官方網站則發現沒有房間。立法會議員江玉歡向本報稱，已就事件向政府發信要求關注。

叫價貴官方數百元 官網無房

有網上平台商戶向記者聲稱，可協助預訂7月歷山酒店、8月悅品海景酒店‧觀塘，以及華美達盛景酒店的房間，單人房價錢分別為7日19,800元、8980元和7950元，已包手續費，如住客為其他國籍則需多付1500元。本報記者曾以顧客身分，致電3間酒店查詢，歷山酒店有職員接聽，稱7月已爆滿，房間只在官網實名預約，不能轉名；至於酒店官方網站則顯示沒有房間。

另外，本報昨報道有「小紅書」商戶聲稱可預訂香港觀塘帝盛酒店的房間，酒店昨日回覆，稱未留意到有相關炒賣，客人均須實名訂房和全數支付房租，酒店不接受客人更改姓名或轉讓他人入住使用。酒店又稱，所有客人必須透過酒店官方網站、電話或電郵方式，或經由政府官方網站直接向酒店預訂，而酒店房間均按提供給政府的定價出租。

灣仔帝盛：沒與中介平台合作

指定檢疫酒店之一灣仔帝盛酒店回覆稱，從客人得悉房間炒賣，特別是內地學生，酒店稱絕不認同炒賣，又強調沒與中介平台合作，只在酒店官方途徑及根據與政府協議的價錢出租隔離房間。

選委界立法會議員江玉歡日前向本報表示，已向特首林鄭月娥及候任行政長官發信，稱近日收到多名市民投訴「高價『炒房』現象」等，要求當局正視。江玉歡昨向本報稱，指定檢疫酒店計劃辦事處副處長馮浩賢已邀約她開會跟進。

（新冠疫情）

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