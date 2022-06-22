內地客增百倍 檢疫酒店供不應求 業界：海外往內地航班少 港成中轉站

明報記者 陳亦瀅 鄭律銘 施晉宇

一周2.5萬人入境 2.3萬隔離房

據入境處網站數字，本月20日的倒數7天內，共有近2.5萬名香港居民、內地旅客及其他旅客經機場入境；參考政府上月25日最新公布「第七輪指定檢疫酒店」資料，現有約2.3萬間房間提供，顯示供求關係緊張。按入境處數字，過去4個月機場總入境人數連月增加，由今年3月日均的288增至6月的3384。其中政府在5月放寬非香港居民可經海外抵港後，內地旅客增幅尤其顯著，4月份單日最多只得31人入境，到5月增至1056人；6月至今，單日最多更增至1416人。

微博戶稱代訂房連機票 折合近3萬元

本報記者亦在微博發現有不少經香港轉機往內地的資訊，當中發帖者不乏經微博認證、俗稱「大V」帳戶，有個別帳戶粉絲數達79.2萬。本月初有帖文稱可代辦7月1日前後由美國洛杉磯抵港機票、在港隔離酒店和返內地航班。另據其中一個帖文顯示，入住五星級隔離酒店7晚連同香港前往北京或成都機票，一人需最少約2.48萬元人民幣，折合約2.91萬港元。

本身是旅行社東主的香港旅遊促進會總幹事崔定邦分析，本港於疫情前一向是「交通樞紐」，由於海外到內地城市航班比抵港航班少，不少內地人會選擇香港作為「中途站」再返回華南地區。崔認為，政府上月放寬非港人入境限制後，內地旅客入境人數上升，反映香港繼續充當「中途站」角色。他又稱，他有內地朋友本月初在歐洲返回廣東省，亦先取道香港。

姚柏良稱檢疫酒店會增 待專家檢視

旅遊界立法會議員姚柏良則認為，現時內地與外國航線並未恢復，因此不少海外留學生選擇經香港轉機回內地。對於檢疫措施不足，姚表示，第八輪指定檢疫酒店應會「再增加約十間八間」，現正待專家檢視，冀政府加快處理申請；他建議政府容許抵港者在社區檢疫設施或在家檢疫。

姚又提到，政府早前容許在機場抵港者，取得快速抗原測試陰性結果後，可返回酒店等核酸檢測結果，卻令酒店出現更多陽性個案，令相關房間需要待承辦商清潔消毒而未能租出。他引述業界反映，稱現時只得很少承辦商營運，導致消毒效率較低，不少房間閒置多時，認為政府應解決相關問題。

工聯會立法會議員黃國亦表示，本港早前放寬非港人入境限制，變相經香港返回內地會較方便，航班班次會較多，價錢亦較合理，因此不少人會以香港作為中轉站。

（新冠疫情）