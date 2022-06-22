港聞

港聞二

劉兆佳：京仍冀港當中西橋樑 助建「新秩序」

【明報專訊】國務院總理李克強上月會見候任特首李家超時，重申香港需鞏固及提升國際金融、貿易和航運中心的地位。全國港澳研究會副會長劉兆佳接受本報訪問時認為，在中美角力下，香港不可能自我封閉、與西方不相往來，中央仍希望香港擔當中西方之間的橋樑，未來同時需要在中國建構的新秩序內找到重要角色。

政治國安跟中央 貿易未必要歸邊

劉兆佳指出，隨着中國崛起，西方國家逐漸衰落，即使美國沒制裁香港，「脫西入中」也是無可避免的過程。現時中國國內生產總值（GDP）全球排名第二，僅次美國，劉表示，中國透過「一帶一路」發展和成立亞洲基礎設施投資銀行，銳意建立有別西方秩序、以亞洲為核心的新國際秩序。他稱香港需要透過培育人才、加強與其他亞洲地區的聯繫等，協助中國建立新秩序，從中尋找適當定位，「成為這個秩序的國際大都會」。

正如現在中美兩國仍保持經貿往來，劉兆佳相信兩個秩序長遠「既有摩擦，又有聯繫」，香港仍要「竭盡所能」維持與西方聯繫，因為西方仍然是重要的政治、經濟和文化力量。他認為，香港應爭取作為兩大世界秩序之間的橋樑，「除非美國想斬斷橋樑，中國方面肯定不想」。2020年，美國宣布取消承認香港「單獨關稅區」地位，新形勢下香港還能否左右逢源？劉兆佳指出，在涉及政治和國家安全問題上，香港必須跟從中國立場，但在金融貿易、文藝、科技等範疇，香港不一定要靠邊站，仍可與西方密切接觸。他承認在中美角力和西方制裁下，香港作為橋樑的角色會有所減弱，但不會完全失去作用。

去年內地訂立《反外國制裁法》，全國人大常委會最終暫緩表決將其納入《基本法》附件三在香港實施。劉兆佳分析，西方對香港制裁亦不算嚴厲，加上中央需考慮反制裁法對本港金融中心地位的影響，不想金融機構為難。他認為，在不影響國家安全的前提下，中央未來會給予香港相當大空間，盡量保持與西方社會的經貿、文化等交往。

不過，劉兆佳多次重申，西方欲長期遏制香港，對本港的不友善舉動會持續增加，令香港的橋樑角色陷於被動。因應俄烏戰爭，歐美將俄羅斯部分銀行剔出SWIFT（環球銀行金融電信協會）外匯結算系統，被稱為「金融核武」。劉兆佳認為，倘西方以類似措施制裁中港，代表經貿問題變成政治和國家安全衝突，香港必須跟從中國立場，在金融領域須做好危機管理，堅持「底線思維」。

倡港與亞太地區東南歐建新聯繫

劉兆佳預期香港與西方未來會減少實際往來，舉例說西方鼓勵當地企業從香港撤資，兩名來自英國的終審法院非常任法官辭職，估計日後來港的西方學者也會減少，本港將面對不利的國際政治環境。他強調，即使本港沒有面對西方制裁，中國和亞洲國家崛起是大勢所趨，因此本港應與過去關係不密切的國家，如亞太地區和東、南歐國家建立新聯繫。劉兆佳說，本港過去與西方關係十分密切，大部分港人接受西式教育，受其文化感染，相信對香港而言那將是痛苦過程。

（回歸25年 危與機）

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