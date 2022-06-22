包潤石：美純要求華履國際承諾 非顏色革命

稱一直推動港民主

曾就立法局選制向英施壓

「顏色革命」走入國際論述，可追溯至2004年烏克蘭「橙色革命」，此後全球各地的反政府運動不時跟這說法掛鈎。中國和俄羅斯皆指控美國是幕後黑手，例如中國外交部今年5月發表文章〈關於美國國家民主基金會的一些事實清單〉，指控這個獲美國國會資助的機構「打着『促進民主』的幌子，顛覆別國合法政府，培植親美傀儡勢力」，包括「插手香港選舉，干涉中國內政」和「全面支持港獨」。

包潤石強調，美國一直推動香港的民主和開放，回歸前也曾為此向英方施壓。回歸後，美國對港政策則建基於香港《基本法》，「尊重港府完整性、邁向普選、容許香港管制邊境和貿易」的承諾，他稱許多香港示威者的要求也只是「落實《基本法》」，不認為只因要求中方履行「受聯合國認可」的國際承諾，就應算作「顏色革命」。

中方對美國於2019年制定《香港人權與民主法案》極為不滿，外交部斥之「嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政」。該法案立法前，前香港眾志秘書長黃之鋒等政治人物或知名人士曾出席美國國會及行政當局中國委員會（CECC）的聽證會，惹來本港親建制聲音反彈。

（回歸25年 危與機）