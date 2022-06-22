迷你倉大火 業主恒隆告時昌與維修商

指其中3被告違約促賠償

原告為恒隆地產代理有限公司、Monafat Limited及Folabs Limited。被告分別為負責涉事迷你倉冷氣機服務的德輝冷氣工程有限公司、消防設備外判商怡華專業工程有限公司、維修承辦商泰發工程有限公司、經營時昌迷你倉的時昌物流有限公司、時興投資（中國）有限公司及時景恒。

入稟狀指上述被告涉違反法定責任，疏忽導致2016年6月21日的火警發生，原告要求被告賠償損失。針對3名被告時昌物流、時興投資和時景恒，原告指雙方於2015至2016年間簽訂租約，租用淘大工業村1樓至3樓、6樓至7樓用地，惟3名被告涉違反合約，故要求賠償。

據了解，恒隆地產與時昌迷你倉簽下的租約列明，租戶不得對涉事處所進行結構性改動或加建；除非業主認為條件適合，並取得有關政府部門批准，租戶不得損害處所或其他部分。

翻查資料，屋宇署高級結構工程師高美儀曾在死因庭稱，未有證據顯示涉事大廈結構有問題，但大廈有9個地方違規或存缺陷，包括所有樓層均加建間隔，導致從迷你倉盡頭走到逃生出口的路徑太長。

【入稟編號：HCA740-741、743、759/22】