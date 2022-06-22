海事處：珍寶原赴柬埔寨

海事處稱，珍寶海鮮舫船東本月13日申請出港證，將船拖往柬埔寨，離港前船東已聘驗船機構檢驗，確保適宜拖往目的地，處方審閱資料後發出出港證。上周二船移離香港時，處方有沿途監察，其間沒發現異常，處方在相關集團公布沉沒消息前沒接獲船東通知，得悉報道後已立即要求船東提交書面報告。

潤利海事集團旗下兩艘名為「潤威」及「潤富」的拖輪當日負責把海鮮舫拖離香港仔避風塘，集團主席兼執行董事温子傑稱，公司僅負責香港水域拖航航程，當日黃昏抵達南丫島東北面、近鹿洲附近水域後，交由另一遠洋拖輪公司接手，形容海鮮舫在本港水域時運作正常，對其沉沒感可惜。

半潛船運姊姊船 拖輪公司：太貴

翻查資料，同屬珍寶王國轄下、珍寶海鮮舫的姊姊船「珍寶皇宮」（前稱海角皇宮） 海鮮舫，分別於1999及2011年由本港移至菲律賓，以及由菲律賓移至青島，兩次航程均以半潛船，即把海鮮舫放置在其甲板上運送。温稱，珍寶皇宮體積較珍寶海鮮舫小，後者要找半潛船承載有困難，因半潛船市場供應不多，一次運費可高達上億元。

專家：應沿岸拖行 不宜「拖出海」

狄志遠斥政府「愛理不理」肇禍

英國輪機工程及海事科技學會前東亞區會長司徒家成說，海鮮舫本身為躉船，用半潛船運送較安全，但船從海事處取得出港證，應代表船隻亦可以拖船方式出行，惟海鮮舫體積大，較理想做法是以內河船形式，在沿岸15海里水域拖行，「萬一出事都可以盡快拖埋岸」，不解為何會被「拖出海」。

據本港天文台上周六天氣報告，當日西沙一帶由中午至晚上7時45分吹西南偏南風或南風2級。天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武說，2級風風力輕微，一般而言可引起最高約半米海浪，船航行沒太大風險，估計海鮮舫船身狀態或本來已不穩定。

社福界立法會議員狄志遠昨就海鮮舫沉沒去信立法會主席梁君彥，要求在今日立法會大會提出急切口頭質詢，問政府會否調查事件及公開事發時天氣數據等，惟被梁以「不符合《議事規則》中『性質急切』」條件為由拒批。狄表示失望，認為事件耐人尋味，不少疑團未解，而今日已是現屆政府最後一次立法會大會，擔心延遲討論空間會收窄，真相會不了了之；又批評政府「愛理不理」，未有積極協助保留海鮮舫，才導致其沉沒。