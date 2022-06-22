港聞

港聞一

海事處：珍寶原赴柬埔寨

【明報專訊】珍寶海鮮舫上周二被拖離香港後，上周六在南海西沙群島附近遇風浪入水傾側並於周日翻沉。珍寶母公司香港仔飲食集團一直未公布海鮮舫離港後航線，海事處昨日回覆本報查詢時首次披露，海鮮舫目的地為柬埔寨，處方將跟進調查沉沒事件。有天氣專家稱，據本港天文台資料，事發時西沙一帶風力輕微僅2級，最高僅可引起約半米海浪，船航行不算太大風險；有海事科技專家質疑海鮮舫為躉船，安全做法是沿岸拖行而不適宜「拖出海」。

海事處稱，珍寶海鮮舫船東本月13日申請出港證，將船拖往柬埔寨，離港前船東已聘驗船機構檢驗，確保適宜拖往目的地，處方審閱資料後發出出港證。上周二船移離香港時，處方有沿途監察，其間沒發現異常，處方在相關集團公布沉沒消息前沒接獲船東通知，得悉報道後已立即要求船東提交書面報告。

潤利海事集團旗下兩艘名為「潤威」及「潤富」的拖輪當日負責把海鮮舫拖離香港仔避風塘，集團主席兼執行董事温子傑稱，公司僅負責香港水域拖航航程，當日黃昏抵達南丫島東北面、近鹿洲附近水域後，交由另一遠洋拖輪公司接手，形容海鮮舫在本港水域時運作正常，對其沉沒感可惜。

半潛船運姊姊船 拖輪公司：太貴

翻查資料，同屬珍寶王國轄下、珍寶海鮮舫的姊姊船「珍寶皇宮」（前稱海角皇宮） 海鮮舫，分別於1999及2011年由本港移至菲律賓，以及由菲律賓移至青島，兩次航程均以半潛船，即把海鮮舫放置在其甲板上運送。温稱，珍寶皇宮體積較珍寶海鮮舫小，後者要找半潛船承載有困難，因半潛船市場供應不多，一次運費可高達上億元。

專家：應沿岸拖行 不宜「拖出海」

狄志遠斥政府「愛理不理」肇禍

英國輪機工程及海事科技學會前東亞區會長司徒家成說，海鮮舫本身為躉船，用半潛船運送較安全，但船從海事處取得出港證，應代表船隻亦可以拖船方式出行，惟海鮮舫體積大，較理想做法是以內河船形式，在沿岸15海里水域拖行，「萬一出事都可以盡快拖埋岸」，不解為何會被「拖出海」。

據本港天文台上周六天氣報告，當日西沙一帶由中午至晚上7時45分吹西南偏南風或南風2級。天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武說，2級風風力輕微，一般而言可引起最高約半米海浪，船航行沒太大風險，估計海鮮舫船身狀態或本來已不穩定。

社福界立法會議員狄志遠昨就海鮮舫沉沒去信立法會主席梁君彥，要求在今日立法會大會提出急切口頭質詢，問政府會否調查事件及公開事發時天氣數據等，惟被梁以「不符合《議事規則》中『性質急切』」條件為由拒批。狄表示失望，認為事件耐人尋味，不少疑團未解，而今日已是現屆政府最後一次立法會大會，擔心延遲討論空間會收窄，真相會不了了之；又批評政府「愛理不理」，未有積極協助保留海鮮舫，才導致其沉沒。

相關字詞﹕珍寶海鮮舫

上 / 下一篇新聞

如訪港只會即日來回 人代料領導人或搭高鐵
如訪港只會即日來回 人代料領導人或搭高鐵
新一屆行會料9「舊人」留任
新一屆行會料9「舊人」留任
迷你倉大火 業主恒隆告時昌與維修商
迷你倉大火 業主恒隆告時昌與維修商
包潤石：獨特開放消逝 港失昔日光芒 劉兆佳信困境下仍找到新國際定位
包潤石：獨特開放消逝 港失昔日光芒 劉兆佳信困境下仍找到新國際定位
包潤石：美純要求華履國際承諾 非顏色革命
包潤石：美純要求華履國際承諾 非顏色革命
劉兆佳：京仍冀港當中西橋樑 助建「新秩序」
劉兆佳：京仍冀港當中西橋樑 助建「新秩序」
內地客增百倍 檢疫酒店供不應求 業界：海外往內地航班少 港成中轉站
內地客增百倍 檢疫酒店供不應求 業界：海外往內地航班少 港成中轉站
多間檢疫酒店稱僅接受官網實名訂房 江玉歡：已向特首發信促關注
多間檢疫酒店稱僅接受官網實名訂房 江玉歡：已向特首發信促關注
韓6．30起復准港人免簽入境 須申電子旅行許可 旅社料下月成團
韓6．30起復准港人免簽入境 須申電子旅行許可 旅社料下月成團
大橋多人檢測異常滯留 華昇致歉調查
大橋多人檢測異常滯留 華昇致歉調查
就監警會建議更新武力指引 日後射煙彈 警或指示離開路線
就監警會建議更新武力指引 日後射煙彈 警或指示離開路線
催淚彈燒屋索償 業主稱無律師願接案
催淚彈燒屋索償 業主稱無律師願接案
官憂判社服令招覆核 兩少年刑毁東海堂判勞教更生
官憂判社服令招覆核 兩少年刑毁東海堂判勞教更生
擲磚案 次被告稱因「想攞保障」揮鋸
擲磚案 次被告稱因「想攞保障」揮鋸
林定國：國安法惹憂慮「不等如有實際影響」 稱法律工作者目標「令市民感受香港公平」
林定國：國安法惹憂慮「不等如有實際影響」 稱法律工作者目標「令市民感受香港公平」
風雨蘭Meta合作 助刪平台流出私密影像
風雨蘭Meta合作 助刪平台流出私密影像
大灣區GBA新聞：灣區科創助沙排之父圓夢 排球訓練機構思7年 內地工程師3個月實現
大灣區GBA新聞：灣區科創助沙排之父圓夢 排球訓練機構思7年 內地工程師3個月實現
大灣區GBA新聞：女排國手憶中大求學：不諳英語不言棄
大灣區GBA新聞：女排國手憶中大求學：不諳英語不言棄
大灣區GBA新聞：東莞提供紓困措施 助港企申減免
大灣區GBA新聞：東莞提供紓困措施 助港企申減免
斥「玩女人」起爭執 妻報稱遇襲改口跌倒 海關督察獲撤控須自簽
斥「玩女人」起爭執 妻報稱遇襲改口跌倒 海關督察獲撤控須自簽
七人車撞壆起火 司機困逾句鐘不治
七人車撞壆起火 司機困逾句鐘不治
啟德體育園至少延半年落成 楊德強：不礙全運會
啟德體育園至少延半年落成 楊德強：不礙全運會
工傷者索償境外公司 終院裁僱員補助局毋須承擔
工傷者索償境外公司 終院裁僱員補助局毋須承擔
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民研身分認同調查 2%年輕人自認中國人
【Emily】民研身分認同調查 2%年輕人自認中國人
【Emily】敦煌樂聲話故宮
【Emily】敦煌樂聲話故宮
【Emily】區議員上載立會網頁簡介 諷「港非殖民地」說
【Emily】區議員上載立會網頁簡介 諷「港非殖民地」說
【Emily】FCC搞意國晚宴 陳方安生露面再見「四萬」
【Emily】FCC搞意國晚宴 陳方安生露面再見「四萬」
【Emily】副局蘇偉文著「補鞋」談基層
【Emily】副局蘇偉文著「補鞋」談基層
【Emily】薛永恒約孫東政總交接
【Emily】薛永恒約孫東政總交接