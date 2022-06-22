新一屆行會料9「舊人」留任

據最新流傳的16名行會非官守成員名單，9名「舊人」包括葉太、張宇人、林健鋒、任志剛、林正財、商界（二）立法會議員廖長江、鄉議局主席劉業強、資深大律師湯家驊和李國章；新加入的7人包括陳克勤、陳清霞、高永文、鄭慕智、工聯會會長吳秋北、恒生銀行前行政總裁梁高美懿，以及立法會財委會主席陳健波。

現任行會召集人陳智思、香港交易及結算所有限公司主席查史美倫、市建局主席周松崗、前教統局長羅范椒芬、工聯會黃國健和民建聯葉國謙不留任。

李家超：重點發展經濟 居安思危

另外，候任特首李家超接受新華社訪問，表示未來5年，港府的施政重點是發展經濟、改善民生，也要居安思危，確保國家主權、安全和發展利益，新一屆政府會在做好風險管理的前提下，全面推動經濟發展，努力解決多年來累積的問題。他說，做好《基本法》23條有關立法工作是香港的憲制責任，「我們會做充分的法律研究，確保本地立法可以處理好未來可能涉及的國家安全風險」。

（回歸25年）