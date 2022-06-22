如訪港只會即日來回 人代料領導人或搭高鐵

現場人員稱高鐵站內有警員佈防

有消息透露領導人或經高鐵來港，而香港西九龍站自2020年1月30日起已因新冠疫情暫時關閉，高速鐵路列車服務暫停至今。本報記者昨午到香港西九龍高鐵站觀察，各出口均「落閘」，其中可望到西九站外觀的觀景台部分位置圍上橙帶。另現場亦可見有警車在附近巡邏。據現場工作人員透露，觀景台部分位置由前日起圍上橙帶，料至下月2日之後才開放予公眾。工作人員又稱高鐵站內有警員佈防，料月底將有不少警察到場戒備。記者現場亦見有身穿便服者，拿着一份印有警務處標誌的文件在場觀察。

科技園收「重要人物參觀」通知

據悉，有大埔科技園員工收到通知，七一有「重要人物」參觀科學園，園內已提前佈置及騰空部分空間。此外，有讀者向本報提供的片段，顯示一批人上周四在科學園戴紅色口罩及舉紅色小旗拍攝。

港區人代田北辰接受查詢時稱，對領導人訪港行程沒有消息，但他估計如領導人在香港酒店過夜，「疫情風險太大」，估計領導人未必會在香港過夜，若不過夜，則有可能先到深圳或廣州，翌日一早乘高鐵抵港，為新班子監誓，再參觀故宮或其他地方，離港可考慮高鐵或專機，若從機場離開，他希望領導人能參觀三跑。

葉國謙昨在商台節目上表示，當局提出獲邀出席慶回歸官方活動的檢疫要求，屬迎接領導人訪港的規格。

另外，內地《人民日報》前日（20日）一篇題為「總書記心繫香江『香港發展一直牽動著我的心』」報道，內容引述國家主席習近平過往涉及本港的發言，包括2020年新年賀詞強調「真誠希望香港好，香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼」。最後提及，香港有祖國作後盾，在中央政府和內地人民支持下，配以回歸25年的經驗和發展基礎，結合特區政府與社會各界的團結奮鬥，「一國兩制在香港的實踐一定能夠再譜新篇章，香港一定能夠再創新輝煌」。

《人民日報》引習涉港言論

劉兆佳：想港人更期盼

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，報道是展示習近平一直關心香港發展、港人福祉。他認為《人民日報》的報道令他覺得習來港的機會更大，《人民日報》此時回顧習近平過去涉港言論，想令港人對習訪港更有期盼。

第六屆政府就職典禮7月1日舉行，要出席宣誓的候任政務司長、現任特首辦主任陳國基和候任商務及經濟發展局長丘應樺，分別因其太太和朋友初步確診新冠病毒，被列為密切接觸者。特首辦回覆查詢時，說兩人由昨日（21日）起檢疫，有關安排由衛生防護中心的既定指引所作出，但沒回應其他細節或能否出席慶回歸活動。

明報記者

（回歸25年）

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