如訪港只會即日來回 人代料領導人或搭高鐵

【明報專訊】今年是香港回歸25周年，官方目前仍未公布國家領導人會否來港出席慶回歸活動和為新班子監誓。據本報了解，西九龍高鐵站可能是領導人抵港的地點選項，昨日高鐵站外所見，有警車巡邏，據現場工作人員透露，站內有警員佈防。多個建制消息表示，聞說領導人或會乘搭高鐵抵港，但未知最新安排有否改動。港區全國人大代表葉國謙昨日在電台節目上表示，估計若領導人訪港，只會即日來回，出席重要儀式後隨即離港。
現場人員稱高鐵站內有警員佈防
有消息透露領導人或經高鐵來港，而香港西九龍站自2020年1月30日起已因新冠疫情暫時關閉，高速鐵路列車服務暫停至今。本報記者昨午到香港西九龍高鐵站觀察，各出口均「落閘」，其中可望到西九站外觀的觀景台部分位置圍上橙帶。另現場亦可見有警車在附近巡邏。據現場工作人員透露，觀景台部分位置由前日起圍上橙帶，料至下月2日之後才開放予公眾。工作人員又稱高鐵站內有警員佈防，料月底將有不少警察到場戒備。記者現場亦見有身穿便服者，拿着一份印有警務處標誌的文件在場觀察。
科技園收「重要人物參觀」通知
據悉，有大埔科技園員工收到通知，七一有「重要人物」參觀科學園，園內已提前佈置及騰空部分空間。此外，有讀者向本報提供的片段，顯示一批人上周四在科學園戴紅色口罩及舉紅色小旗拍攝。
港區人代田北辰接受查詢時稱，對領導人訪港行程沒有消息，但他估計如領導人在香港酒店過夜，「疫情風險太大」，估計領導人未必會在香港過夜，若不過夜，則有可能先到深圳或廣州，翌日一早乘高鐵抵港，為新班子監誓，再參觀故宮或其他地方，離港可考慮高鐵或專機，若從機場離開，他希望領導人能參觀三跑。
葉國謙昨在商台節目上表示，當局提出獲邀出席慶回歸官方活動的檢疫要求，屬迎接領導人訪港的規格。
另外，內地《人民日報》前日（20日）一篇題為「總書記心繫香江『香港發展一直牽動著我的心』」報道，內容引述國家主席習近平過往涉及本港的發言，包括2020年新年賀詞強調「真誠希望香港好，香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼」。最後提及，香港有祖國作後盾，在中央政府和內地人民支持下，配以回歸25年的經驗和發展基礎，結合特區政府與社會各界的團結奮鬥，「一國兩制在香港的實踐一定能夠再譜新篇章，香港一定能夠再創新輝煌」。
《人民日報》引習涉港言論
劉兆佳：想港人更期盼
全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，報道是展示習近平一直關心香港發展、港人福祉。他認為《人民日報》的報道令他覺得習來港的機會更大，《人民日報》此時回顧習近平過去涉港言論，想令港人對習訪港更有期盼。
第六屆政府就職典禮7月1日舉行，要出席宣誓的候任政務司長、現任特首辦主任陳國基和候任商務及經濟發展局長丘應樺，分別因其太太和朋友初步確診新冠病毒，被列為密切接觸者。特首辦回覆查詢時，說兩人由昨日（21日）起檢疫，有關安排由衛生防護中心的既定指引所作出，但沒回應其他細節或能否出席慶回歸活動。
明報記者
（回歸25年）
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