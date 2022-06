CY透露,美國運通透過代表律師向妻子嘅律師發電郵致歉,話「"We sincerely apologise for any inconvenience caused to Mrs Leung"(我們誠摰地向梁太因此造成的不便道歉)」。

梁太早前向本報話,5月前收到美國運通信件要求佢還款,佢已喺5月中清還對方所指嘅所有欠款;美國運通其後再向佢話仍有數千元欠款,佢亦已經過數,唔明白對方點解入稟。