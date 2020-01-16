大灣區GBA新聞：粵資助港人當職場導師帶北上新人 指導每次獲200元 推薦就業滿半年5000

明報記者 林迎

《細則》自今年5月1日執行，有效期5年，其梳理了過往港澳青年可享就業創業扶持政策及適用條件，包括創業、稅務、社保、貸款的各類補貼與優惠，確保新舊政策銜接。《細則》一大亮點是提到實施「大灣區職場導師計劃」，要想成為導師，須在大灣區內地9市工作或生活3年以上，且遵紀守法，有較強社會責任感和奉獻精神、溝通能力強。學員則須年滿18歲，為中國籍的港澳永久居民，在讀大學生或畢業生皆可。

導師須9市生活或工作逾3年

這種「師徒關係」將維持約一年，其間導師要對學員提供職業指導，可聘請學員做自己的助理作實習，或幫其寫求職介紹信等；而導師每項服務可獲200元（人民幣，下同）至4000元不等的官方補貼（見表），推薦就業滿半年可累計獲5000元。《細則》規定，各縣級以上人社部門可委託就業服務機構管理當地「職場導師」，接受申請並派發資助。

前海去年已推類似計劃

去年在深圳前海深港青年夢工廠已展開過類似的「前海港澳青年導師計劃」，同樣是由北上超過3年經驗的港人，為新赴內地的港澳青年講解內地產業發展、就業形勢、內地職場文化，幫助他們提前做好職業生涯規劃。導師也會詢問港澳實習生對行業的認識，評價求職者與組織的契合度，詢問其求職動機、對職業穩定性的追求等，並主動利用自身資源為青年推薦就業。

不過，前海的「師徒」是「一對一」，而廣東省的《細則》中，每名導師最多可收5名學員。廣州海珠港澳青創中心秘書長陳金耀稱，在未有「職場導師」政策之前，青創中心也一直有做類似的事，請有內地生活、工作經驗的港人幫助新到內地的港澳青年，做政策宣傳講座、請企業提供實習名額等，「職場上，這些導師可能主要幫助他們解決港澳與內地工作方式不同的疑難，例如怎麼搵工、薪資如何考慮、生活標準大概多少，或者在升職、加人工方面遇到困惑，可能都要由職場中人去『帶』一下」。

《細則》亦明確，如果「職場導師」在服務期內有以下任一情况，可被取消資格，包括有危害祖國統一、安全、榮譽和利益行為；以職場導師名義從事與服務無關的活動並造成不良後果；違反職業操守；因犯罪而受刑事處罰等。若學員有上述行為，亦會被取消資格。

政府付費 機構可引入港澳就業服務

此外，《細則》還引入港澳就業服務，縣級以上人社部門可透過政府購買服務方式，在公共就業服務機構、普通大專院校、社團、港澳青年創新創業基地等引入港澳就業服務機構。合資格機構須有30%以上管理團隊成員（或20%以上服務團隊成員）擁有港澳永久居民身分，以及要為港澳青年提供內地政策諮詢和協助申請服務，由稅務、社保、醫療到買樓、買車、出行等衣食住行都應囊括。《細則》亦特別提到，港澳服務機構應為港澳青年提供量身定做且突顯「港味、澳味」的職業指導、創業指導、職位推介、資源推介等服務，組織港澳青年交流，幫他們建立「朋友圈」，人社部門亦會提供資助。

陳金耀所在的港澳青創中心屬於政府機構，他歡迎新政向港澳服務機構開放，不認為會與其構成競爭，「大家只是不同入口，只要能解決到問題就好」。他說，所有服務機構的目標都是降低門檻、吸引更多優秀港澳人才。