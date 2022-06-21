北京故宮院長：冀港故宮成中華文化窗口

稱見中央厚愛 讚林鄭重大貢獻

團結香港基金昨與香港故宮合辦「中華大講堂」，王旭東以「共同守望人類的故宮」為題發表演講。他表示，故宮博物院尤其重視與香港交流，過往曾外借文物在港展覽，通過文物拉近雙方距離。他認為，本港能在短短5年建成如此了不起的文化工程（即香港故宮文化博物館），是今屆特首為推動故宮文化作出的重大貢獻。

王旭東續說，期望香港故宮開放後，能讓小孩從小耳濡目染中華文化及感受中華文化源遠流長的歷史，亦期望能透過香港故宮，展現中國對世界文化的貢獻，展現中華文化優秀的成果，成為中華文化對外的窗口。

北京故宮將與團結基金合辦活動

故宮博物院藏品達186萬多件，包括歷代皇家收藏、宮廷製作、君臣作品及明清檔案等，當中九成屬珍貴文物，呈現多元文化的匯聚及融合。王透露，北京故宮未來會與團結香港基金旗下的中國文化研究院合作，推出文化講座及活動等；同時與香港故宮合作，推廣中華文化走向國際。他期望透過合作教育資源及文化活動等多樣形式，增強香港青少年對中國傳統文化的認識，培育中華文明的繼承人。

有份出席活動的團結香港基金理事陳啟宗表示，香港故宮向公衆開放有極大意義，希望令港人明白及認識中國5000年歷史，並以身為中國人為傲。