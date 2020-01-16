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長津劃一3915元 5萬人多領995 9月生效 經常開支增至314億

【明報專訊】特首林鄭月娥前年公布計劃合併普通及高額長者生活津貼（下稱長津）。社署昨日宣布今年9月落實措施，年滿65歲合資格長者可劃一領取3915元，約5萬名正領取普通長津的長者受惠，每月額外獲發995元。社署稱計及最新合併措施，2022/23年度的相關預算經常開支達314億元，佔社福開支三成。有學者稱本港面對人口老化，料政府長遠難獨力承擔開支，建議考慮徵收特別稅項應付。

新一屆政府7月1日上場，社署宣布今年9月1日起落實合併普通及高額長津，合資格長者劃一獲發3915元。申請資格方面，每月入息限額不變（見表），單身者及夫婦分別為1.043萬及1.581萬元，並採用較寬鬆的普通長津資產上限，單身者及夫婦分別為37.4萬及56.8萬元。

入息限額不變 資產上限採普通長津標準

合併前已領取普通長津的長者（包括廣東計劃及福建計劃）毋須再申請，將自動獲發較高額津貼。

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新表示，合併普通及高額長津後，連同長者綜緩及俗稱「生果金」的高齡津貼，相信全港長者已獲基本生活保障，但仍希望長津「最好不設資產審查」。

佔社福開支三成 周永新籲研富人稅

社署稱，長津現時惠及逾64萬長者，佔年滿65歲人口42%，計及最新合併措施，2022/23年度計劃的預算經常開支達314億元，較2013/14年度實際開支增逾1.5倍，較2020/21年度實際開支則增36.6億元。2022/23年度的相關預算經常開支佔整體社會福利開支約三成。

統計處推算本港年滿65歲長者將由2019年132萬人升至2039年252萬人，佔總人口比例由18.4%升至33.3％。被問及合併普通及高額長津對政府的財政負擔，周永新認為長津已佔社福開支三成，加上面對人口老化，政府長遠難獨力承擔。他說，約80萬長者現領取綜援及長津，佔長者人口約三分之二。若以此比例推算，當未來增至200多萬名長者，屆時百多萬長者需領取政府現金援助，財政負擔很大。政府應及早思考需否徵收富人稅、消費稅或其他特別稅項應對。他擔心若相關開支很大，或導致其他醫療或社福開支減少。

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