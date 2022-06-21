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認煽惑集會反疫苗 售貨員還押候判

【明報專訊】38歲男售貨員去年11月於社交平台Telegram群組煽惑他人參與集會及慢駛，以反對政府的抗疫措施，早前被控「煽惑他人參與未經批准集結」罪及「煽惑他人導致公眾地方遭受阻礙」罪。男子昨於九龍城裁判法院承認兩罪，辯方求情時提及，被告事前已取消示威活動，最終無人響應示威。署理主任裁判官黃雅茵押後案件至7月5日判刑，以待索取背景報告，其間被告還押。

涉TG群組 另煽惑他人港島慢駛

被告李誠熙（38歲，售貨員）被控於2021年11月15與18日，在香港煽惑他人參與將於同月20日在港島舉行的未經批准集結，以及煽惑他人同日在港島的道路上慢駛導致車道遭受阻礙。

辯方求情時稱，涉案Telegram群組並非由被告開設，他只是愚蠢地轉發帖文，亦在舉行活動前主動取消上街示威，最後無人參與該次活動，沒有證據該群組的影響力大。

求情稱愚蠢轉發帖文 無人響應

案情指出，去年11月14日，有人創立一個名為「世界自由集會（香港）」的 Telegram 群組，反對政府的抗疫措施，如疫苗接種計劃及「安心出行」程式，並打算在同月20日舉行集會，被告為該群組其中一名活躍管理員。

同年12月8日被告遭警方拘捕後，在警誡下承認因為反疫苗而呼籲示威。他又承認在群組呼籲司機慢駛及「響咹」，建議示威者使用零錢乘搭公共交通工具，以逃避警方追查。

裝修工涉煽惑播毒 加控煽惑襲警

另外，32歲裝修工人鍾志超涉今年初在網上鼓吹新型冠狀病毒確診者「四圍去播毒」，又被揭發去年5月曾在網上煽惑他人襲擊司法人員，早前被控兩項「煽惑他人而使他人蒙受感染的危險」罪及一項「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」罪，案件昨在東區裁判法院再提堂。控方修訂原有的3罪，以及新增兩項煽惑襲擊警務人員的控罪，被告暫毋須答辯。裁判官將案件押後至7月7日在區域法院答辯，其間被告還押。

【案件編號：KCCC 992、ESCC 329/22】

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