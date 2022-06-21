林鄭：任內香港問題 讓大家更理解一國兩制

林太昨出席新城電台節目《財知大道》，她在節目表示社會大眾對其任內工作，集中討論2019年反修例風波及新冠疫情，她期望市民記得，本屆政府5年任期內，處理了很多「議而不決」的事，例如取消強積金對冲、引入非本地培訓醫生等。

稱任內取消積金對冲引入醫生

社會聚焦反修例疫情

她形容任內在民生議題上交出不錯成績表，除取消強積金對冲，亦落實分階段將「勞工假」及「銀行假」看齊，又說延長婦女產假，「好多年輕的女士都好多謝我」。林太形容，整個班子任內都非常努力，今屆政府在教育、福利、醫療方面的經常開支大增，單在社會福利的開支，5年內增加了71%，但不認為「使大咗」，因為人口開始老齡化，是回應市民訴求。

自言勤力 擔心如何打發時間

林太表示，由4月初宣布不連任至今，「每日心情都有不同變化」，當時的心情「好輕鬆、好開心、如釋重負」，但近日卻開始擔心，「做了（公職）42年的人（自己）、而且相對勤力，之後如何去打發時間呢？」她表示會重拾運動及旅遊興趣，不過要視乎日後可否免檢疫通關；亦會學習中華文化、中國歷史及文物等知識，增值自己。

最新民調34.6分 微升1分

在林太任期結束前，中大香港亞太研究所昨公布上月民調，調查於5月27日至6月14日訪問了710名18歲或以上市民，林鄭月娥整體表現的平均評分為34.6（0至100分，50分及格），較4月份微升1分。60歲或以上、小學或以下或傾向建制的受訪者，給予林太的評分較其他組別高；18至29歲、大專或以上或傾向非建制者，給予的評分則明顯較低。