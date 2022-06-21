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反恐熱線首兩周接1600呈報 包括炸藥原料 警籲店舖舉報購化學品疑人

【明報專訊】警方表示，本月8日推出的「反恐舉報熱線」，截止昨日接獲1600個舉報，大部分來自微訊，已就不少內容跟進，當中包括與爆炸品和炸藥原材料相關舉報，惟實際涉及數字則不便透露。跨部門反恐專責組本月起展開名為「安全社區．承諾」計劃，首階段主要針對與化學品原材料相關的業界，至今有逾60個單位簽署約章，承諾確保化學品儲存點有完善的保安設備及措施，及遇上可疑情况向執法部門舉報等。

聯絡店舖學校 警：共建情報網

專責組高級警司梁偉基期望，透過計劃與化學品原材料的業界「建立良好伙伴關係，共同建立龐大的情報網絡」，並防範不法分子以化學品對社區安全帶來威脅。

現有14間商店及49間中學和大專院校參與「安全社區．承諾」計劃，包括城大設施管理處轄下實驗室，以及化學品供應商球興行等。專責組會為參與單位舉辦保安意識教育講座，期望參與者遵守使用各類危險品或化學品的法例要求等。

梁偉基承認「『可疑情况』沒有一致標準」，因此會在單張提供舉報的參考指標，如購買者是否業內人、會否要求購買不尋常數量、是否不願透露購買目的，及堅持現金交易等。他說現時主力在灣仔、葵青和深水埗等五金舖較多地區開展計劃，希望今年內推廣至全港各區，日後會視乎計劃反應和本港反恐情况，擴展計劃至公共運輸界、酒店界及教育界等。

認「可疑情况」沒有一致標準

警方又稱，自2019年反修例事件至今，偵破20宗與爆炸品和炸藥原材料相關案件，部分案件並非普通爆炸品，而是外國大型恐襲中常見類型。梁偉基說《港區國安法》生效後，製造爆炸品轉趨地下化和隱蔽化，包括上月在黃大仙公屋單位拘捕3人涉製造爆炸品，另外檢獲高度易燃化學品，包括硝酸銨、硫酸和硫磺等，認為情况令人關注。

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