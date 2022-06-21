少運動報復堂食 36%港人疫下體重升

平均一成 BMI愈高增愈多

香港肥胖學會於5月27日至6月6日，委託香港民意研究所向559名18歲或以上市民做網上調查，發現約36%受訪者體重較2019年底增加，增幅平均達一成；而受訪者體重指標（BMI）愈高，增磅比率亦隨之上升。調查另顯示，37%受訪者形容疫下運動量大減，當中涉及不同原因，如九成人稱因避免感染而減少外出、八成一人因運動設施關閉而減少運動等。

近四成稱久未運動難重拾

香港肥胖學會創會主席袁美欣補充，有三成受訪者認為相較前四波，此波疫情更難控制或維持體重，遂感到較大壓力。隨着疫情從高位回落，市民生活逐漸復常，惟近四成受訪者稱因久未運動，提不起勁重拾運動習慣；亦有逾四成表示會趁疫情再爆發前把握機會多外出用餐。袁認為，調查結果反映港人出現抗疫疲勞及心理壓力，增肥原因與恢復堂食、久未運動有關。

學會現任主席徐俊苗指出，本港對肥胖的歧視甚嚴重，逾半受訪者認為肥胖者「懶做運動」、常暴飲暴食或缺乏意志力等，呼籲公眾正視肥胖症。他指出，肥胖患者不應獨自面對治療，需配合註冊營養師、臨牀心理學家等醫療團隊，為其制定個人化的治療建議，方能有效且不反彈地減肥。

（新冠疫情）