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倘隨美允打1/10劑 「無信心精準抽量」 劉宇隆：復必泰廠不供兒童裝 幼兒難開打

【明報專訊】美國食品及藥物管理局日前發聲明，批准當地6個月大至5歲幼童接種輝瑞及莫德納藥廠的新冠疫苗。本港現允許5歲或以上者接種輝瑞生產的復必泰疫苗，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，6個月至3歲者接種復必泰的劑量是成人十分之一，要由經專業訓練的藥劑師抽取適當分量，形容「基本上無咩信心能夠精準咁抽取分量」，若藥廠沒有提供兒童裝疫苗，本港或未能調整安排。

劉宇隆昨在商台節目稱，輝瑞藥廠研究得出的免疫調節數據顯示，部分幼童接種復必泰後血液內產生的免疫反應與其他年齡層相若。被問到本港會否放寬接種年齡限制，劉相信港府有主動向藥廠索取數據，但需交由藥廠決定會否申請在港降低接種年齡。

倘齊資料 將商降科興年齡

他另提到，科興藥廠曾在南非等地做初步研究，顯示6個月至3歲幼童接種科興能防重症及死亡，他透露港府正向科興索取數據，當資料齊備，委員會將開會檢視會否降低科興接種年齡。

成人接種間距延長至8周

另外，港府因應專家委員會建議，將18至59歲首兩劑復必泰接種間距由3周延長至8周。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在同一節目引述加拿大一項大型研究稱，18至24歲若相隔30日內接種首兩劑復必泰，患心肌炎風險為0.009%；若間距延長至8周或以上，風險降0.008個百分點至0.001%。

至於延長接種間距會否影響疫苗成效，許引英國研究稱，團隊分析約590人的復必泰接種數據後發現，對比相隔3至4周接種第二劑，6至14周後打第二劑的中和抗體及T細胞反應會較好。他說，60歲或以上長者免疫反應較弱，現仍有需要盡快接種疫苗，故暫不調整其接種建議。

衛生署回覆本報查詢稱，根據599K章，食衛局長可應疫苗製造商或其代理、入口或批發商申請，在顧問專家委員會意見下，批准認可疫苗在本港於緊急情况下作指明目的，而港府現時未收到藥廠就更改疫苗適用年齡提出申請。

（新冠疫情）

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