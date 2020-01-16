多4安老院現疫 學校408呈報新高 一間5院友中招正查源頭 張竹君：難料升至何時

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，松山府邸（彩霞居）5名院友分別於周日上午及下午呈報個案，確實發病時間有待逐一確認，暫有44名密切接觸者須檢疫；她稱染疫院友均無90日內確診紀錄，該院舍3個月前曾出現個案，已派員調查院友感染途徑。大角嘴善頤（福群）護老院及屯門富泰護理安老院各有一名院友染疫，薄扶林耆康會何善衡夫人敬老院則有一名員工染疫，翻查資料，該院舍本月15日有一名護理員染疫。

亞博住211人 張盼院舍盡快打針

被問到院舍會否再現大爆發，張竹君稱，本港2至3月期間安老院舍出現較嚴重爆發，當時疫苗接種率較低，曾染疫長者在一段時間內有免疫力，另港府有多項活動提升院舍接種率，惟距今已數月，長者免疫力或受時間影響，望院舍盡快為合適長者安排打針。

社署表示，目前在亞博館3、5、6和7號館營運臨時檢疫中心/暫託中心，共提供640牀位，服務院舍的密切接觸者或輕症/無症狀確診者，截至昨早9時共211人入住。

近7日130校不止一宗

另外，昨公布289間學校呈報408宗個案，是4月復課以來新高，其中108宗為昨日檢測陽性，其餘為前日或之前檢測陽性；過去7日有130校出現兩宗或以上個案。張竹君稱，防護中心建議6間學校個別班別要停課，其中荃灣柴灣角天主教小學5C班日前已有5名學生染疫，上周已停課，新增3D班累計3人染疫須停課；香港青年協會李兆基書院1B班共3人染疫停課一周，該校早前中一英文班有學生染疫已停課。

張竹君認為，現時每日有70多萬學生及10多萬教職員快測，暫時呈報個案水平不高，大部分學校未有蔓延迹象，每日快測措施仍有效。呼吸系統專科醫生梁子超稱學校暫時個案較少，惟當局須留意會否有班別出現聚集感染，特別是較年幼學童，一旦發現個案應盡快介入。

許樹昌料徘徊一兩千宗

連續6日新增逾千人染疫，張竹君稱，疫情呈緩慢升勢，惟有別於第五波個案「3日翻一番」，現時10至14日「翻一番」，料與大部分市民已有免疫力或已打針有關，目前難估計升勢何時止。醫管局總行政經理何婉霞稱，近日染疫者病情較輕微穩定，當局已指示各聯網準備，可數天內調動數千病牀接收病人。

前日為父親節，不少市民外出活動，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台節目表示，未來疫情或出現明顯反彈，惟本港與新加坡疫情漸趨相似、兩地接種率相若，有助減低死亡或重症率，推算本港每日新增個案或徘徊在1000至2000宗水平，若患者以輕症為主，醫療系統能承受，相信「唔係一件壞事」。

明報記者

（新冠疫情）