認政總外赤裸及藏大麻 前《蘋果》記者緩刑及罰款

被告鍾梓儀（現年25歲）報稱文員，何官裁決時說，去年7月10日晚上8時許，正職任消防員的特務警員丁子健（音譯）見被告走入政總外的水馬封鎖範圍，上前截停不果，被告邊跑邊除掉上衣，丁着她停下，對被告噴了一下胡椒噴霧。何官認為，當時被告已停下，沒作侵略或危險行為，特務警員此舉並非為制服被告。

妨礙特務警罪不成立 藏6克大麻罰2000

何官續稱，被告入禁區裸跑的行為令特務警員花了約一分鐘追截，確令他花了些少時間及力氣，但極其量只對他造成不便，不足以構成法律上所指的妨礙行為，裁定被告罪名不成立。

辯方求情稱，被告母親患精神病及妄想症，數年前喪失工作能力，靠積蓄維生，被告現任職文化記者，其僱主表示願意繼續聘請她。辯方續指被告管有的大麻僅6克，適時認罪有悔意，冀法庭考慮非監禁式刑罰。

何官判刑表示，本案控罪嚴重，被告在政總外犯案尤其大膽，但考慮她初犯、獲親友支持，接納辯方所指見到被告脫衣者不多，就在公眾地方的猥褻行為罪判處緩刑是合適；至於管有危險藥物罪，同樣接納分量不多，能以罰款處理。

【案件編號：ESCC2758/21】