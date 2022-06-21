掟磚案 掟石反擊黑衣人 清障者稱為自衛

見一漢倒地 將其搬離「戰場」

途人柯明玉供稱，當日女兒無法上學，兩母女協助執拾上水馬路的石塊，突然一班黑衣人迎面衝來，她感覺「好驚」，遂將女兒交予途人照料。後來黑衣人和途人互擲石頭，她說一名黑衣男子以鐵通「篤」其肚子，威脅稱「你係咪想死？」，她回應「我無工返，就嚟餓死喇」。

柯稱，黑衣人曾包圍一名清理路障男子，「用一啲短嘢打佢」，令男子面部流血，她見狀向黑衣人丟石頭，無擊中人；不久她見到一名男子倒在地上，遂將對方搬離「戰場」。辯方質問她有份丟磚頭，是否預料有人受傷甚至死亡。她自稱無意傷人，且雙方距離較遠，「我只想嚇吓佢哋」。

警長楊家強於2019年12月上門拘捕次被告陳彥廷（現年18歲），楊稱次被告當場承認「阿sir我好後悔，我無殺人，我嗰日淨係同劉子龍（首被告，現年19歲）喺度打阿伯」。

次被告警誡下認堵路 稱持鋸揮向男子大腿

庭上播放錄影會面片段，顯示次被告在母親陪同下錄口供，並表明不需請律師。被問到案發日情况，次被告承認他於凌晨4時到上水中心一帶，打算與「手足」堵路，以響應Telegram「公海」發起的「黎明行動」，以達全民罷工訴求，「幫唔方便罷工嘅人罷工」。

次被告說，數名黑衣人凌晨4時在上水設路障，至早上6時半，更多人參與堵路和掘磚。他戴上手套和口罩，協助搬運磚頭；他稱不久有年紀較大的人不滿堵路，與黑衣人口角，雙方互相丟磚。其間一名伯伯揮動鐵棍，打中黑衣人的右手；他從路邊拾起鋸狀物體，「想上前兇吓佢哋，但好明顯無用」，於是跑向馬路前方，「膽粗粗」持鋸揮了一下，「好似揩到阿伯隻腳，跟住有人衝上去打佢」。他自言無意傷害任何人，亦不肯定伯伯有否受傷，事後掉頭跑走。聆訊今續。

【案件編號：HCCC322/20】

（反修例風暴）