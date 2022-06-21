「衝擊權力核心」 音樂人政總外暴動囚5年 9．29遊行案 官指兩日後國慶政治敏感

96人控暴動 分拆多案

被告依次為報稱從事音樂製作的莫震宇（36歲）、學生楊樂謙（22歲）及資訊科技員李其浚（25歲）。楊及李上月被判囚4年半，而因莫確診新冠病毒，押後至昨日判刑。翻查資料，9．29當日共96人被控於金鐘參與暴動，分拆多宗案件處理，部分被告早前認罪（見表）。

陳官判刑時稱，本案「暴動範圍之廣、涉及暴徒之多、暴力程度之大、組織性之強」，令人咋舌。法官提及，暴徒的目標是政總，旁邊的立法會大樓於同年7月1日史無前例地被暴徒攻陷，而案發兩日後為十一國慶，故某程度上9月29日案發當日有其政治敏感的意思，直指本案的暴動赤裸裸衝擊、挑戰香港權力核心。

稱本案比梁天琦案猶有過之

陳官又稱，外國政客眼中美麗的風景線，卻成為守法香港人的悲痛史。陳官另引述梁天琦的案例，與2019年的暴動比較，認為後者是「有過之而無不及」。

沒樂器有面罩曾擲磚 官批被告辯解自欺欺人

陳官並稱，首被告在暴動策劃者眼中是「棋子」或「棄子」不得而知，但後果相同，要為其舉動負沉重代價，確切成為「戰場炮灰」；雖然是次暴動驚心動魄，可幸沒人受傷或死亡，亦是不可思議，故判刑須具阻嚇性。

陳官表示，首被告沒有實質求情或求情信，顯示他毫無悔意。對於首被告於背景報告稱，當日到灣仔準備表演，欲到中環搭船到南丫島，但被人群擋着，其後被捕，陳官斥其說法自欺欺人，並反駁指他當時沒有樂器、樂譜在身，且身穿黑衣，管有防毒面罩、頭盔等，曾擲磚頭及反抗，是積極參與暴動者，其行為比另外兩被告更嚴重，故判囚5年。

【案件編號：DCCC969/20】

明報記者

（反修例風暴）