港聞

港聞二

港發展債市 須政府牽頭

【明報專訊】香港是國際金融中心，一直被指只得股票市場發達，債券、外匯及商品交易遠遠落後於倫敦及紐約，部分甚至連新加坡也不及。翻查資料，早在2013年，時任港交所行政總裁李小加在港交所3年計劃中已提出固定收益（包括債券）、外匯、商品的發展策略，但進展緩慢。查史美倫說，一個地方要發展債券市場，透過當地政府發債形成主權債孳息曲線（即由不同年期的債券孳息率形式的曲線）很重要，這樣企業發債才有參考對象。

2015年曾倡發綠債 當屆政府未回應

「早十年八年，特區政府認為毋須舉債，令我們一直沒有這孳息曲線。」她說交易所當然可以多發產品，但要發展債市，始終要政府帶頭。

她說在2015年，她任主席的金融發展局已建議政府發行綠色債券，當時那屆政府的財政司長沒有反應，到這一屆的「財爺」較積極，開始發綠債。「我們因此損失了好幾年。」她說債券市場始終倚賴企業投資者參與，香港在結算方面有配套要做好（編按：金管局計劃大幅提升債務工具中央結算系統CMU的功能）。「有時在其他市場形成了，我們要搶過來是比較吃力。」

她認為，綠色金融是香港未來發展的方向。「現在機管局發了綠債，港鐵也發了。除了基建公司之外，地產公司也可以發。其實綠債很多是能源公司發，集資減碳，香港這類公司確較少，但仍可以努力。」

（回歸25年 危與機）

相關字詞﹕債券 港交所 查史美倫 回歸25年

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