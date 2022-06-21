港發展債市 須政府牽頭

2015年曾倡發綠債 當屆政府未回應

「早十年八年，特區政府認為毋須舉債，令我們一直沒有這孳息曲線。」她說交易所當然可以多發產品，但要發展債市，始終要政府帶頭。

她說在2015年，她任主席的金融發展局已建議政府發行綠色債券，當時那屆政府的財政司長沒有反應，到這一屆的「財爺」較積極，開始發綠債。「我們因此損失了好幾年。」她說債券市場始終倚賴企業投資者參與，香港在結算方面有配套要做好（編按：金管局計劃大幅提升債務工具中央結算系統CMU的功能）。「有時在其他市場形成了，我們要搶過來是比較吃力。」

她認為，綠色金融是香港未來發展的方向。「現在機管局發了綠債，港鐵也發了。除了基建公司之外，地產公司也可以發。其實綠債很多是能源公司發，集資減碳，香港這類公司確較少，但仍可以努力。」

（回歸25年 危與機）