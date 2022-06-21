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指國企H股上市是融合最成功例子 查史美倫：堅守國際標準 保港優勢

【明報專訊】金融篇

全球金融中心之間競爭激烈，香港的證券市場過去25年靠內地企業來港上市不斷壯大。內地當局近年亦致力發展本土證券市場，紐約、倫敦、新加坡等亦不斷拓展新業務，擁有10多年內地及香港監管機構經驗的香港交易所（0388）主席查史美倫形容，國企以H股形式赴港上市是香港與內地融合最成功的例子，當年香港「企硬」要求國企符合國際公認的高標準上市，既打開了國企「改革之門」，亦為本港新股市場注入新動力。展望未來，她說現時部分港人擔心「融入大灣區」戰略會被內地「牽住走」，但事實恰好相反，只要堅守國際標準，相信香港能保持自身優勢。

明報記者 葉翠

明日預告：包潤石劉兆佳談國際定位

回顧過去25年香港金融市場，查史美倫認為，最大轉變是由一個相對本地的市場，正式成為國際金融中心，與倫敦、紐約並駕齊驅。她指出，有此成果不但有賴「背靠國家、面向國際」的戰略優勢，也全靠香港自身努力，當中監管制度為極其重要的一環。

本港金融業在1997年前後經歷不少重大變遷，查太提到，當中由她經手、最難忘的莫過於「破天荒」准許國企來港上市，不但助國企改革踏出了一大步，同時為港股帶來更多元化的行業結構。她表示，當時本港具上市潛力的企業大多已掛牌，雖然陸續有不少新公司成立，但發展成一定規模需時，加上港股以地產股為主，而H股則為本港市場帶來大批大型及重工業企業。最重要的是，可以讓內地看見本港市場的發展空間，同時讓國際及本港投資者看到中國企業的潛在價值。

培訓內地企業 港做接軌上市窗口

查太憶述，當年內地未有證券法及公司法，甚至連中國證監會也未成立，本港證監會、港交所的前身聯交所連同內地監管機構「由零開始」緊密合作，一年內火速完成相關法規工作，包括訂立「必備條款」，把香港公司法中應有的規定列入作為上市條例的一部分，要求內地公司須把它列在章程中（即所謂必備條款），並須與交易所訂立上市合同。她續稱，當時香港監管機構向內地獨立董事提供不少培訓，找來律師、會計師、廉署等替他們「惡補」，亦對所有公司一視同仁，未有因為背景而放寬。多年後回看，大部分企業都遵守規則，對於能夠在港上市「引以為榮」，至今排隊上市的內地企業仍源源不絕。

積極參與國際機構 證明水平頂尖

展望未來25年，查史美倫強調香港金融中心的地位重要，金融業為本地經濟帶來約20%的貢獻，而只佔勞動力市場的6%，為本港不可或缺的高增值行業，深信將來仍可保持地位。她又稱，以往無論是證監會還是港交所，都一直積極參與國際監管組織，證明香港監管制度能緊貼國際標準。證監會行政總裁歐達禮是現屆國際證監會組織（IOSCO）的主席，查太本人亦是國際證券交易所聯會董事。回歸前後曾任證監會主席的梁定邦亦曾任IOSCO技術委員會主席，早兩任港交所主席夏佳理亦曾任國際證券交易所聯會主席。查太說，「這證明香港的金融市場水平是全球頂尖，我們自己睇到之外，別人也睇到。」即使近年地緣政治影響中國跟西方的關係，查太稱這些機構都是專業機構，看不到香港的參與會受到影響。

續擴內地合作範圍 至今21中概股回流

她認為，刻下香港要堅守國際標準之餘，同時要透過擴闊跟內地金融市場互聯互通機制的範圍，來拓闊空間。互聯互通機制自2014年開始建立，業界多年來爭取納入更多產品，上月兩地監管機構終就ETF通（交易所買賣基金）達成共識，兩地合作項目的進度跟當年國企來港上市時慢了一大截。查太表示，隨着滬深交易所相繼成立，現時內地市場更為複雜，內地監管機構需平衡各方利益，「目前機制問題不在於快慢，而是產品納入的範圍」。至於首批ETF通南向合資格產品預料不夠10隻，她表示，成功開通為重要的起步，期望未來可納入更多產品。

此外，在中美審計監管風波下，近年港交所積極改革上市制度，包括允許非創新產業公司及不合規WVR（同股不同權）的內地企業來港第二或雙重上市，至今已吸引21家中概股回流本港。查太解釋，改革源於市場上有不少聲音希望規定可獲放寬，不僅僅以中概股為對象，她又強調港交所並非行「來者不拒」路線，未來會繼續保持此獨有優勢。

（回歸25年 危與機）

相關字詞﹕回歸25年 中概股回歸 人民幣國際化 互聯互通 H股上市 港交所 史美倫

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