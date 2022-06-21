提新理據 南丫難屬入稟促開死因庭 指海泰船頭或包金屬片加劇撞擊 調查委會未處理

明報記者 張煒明

隔近10年 逾20難屬聯署撐入稟

死者梁家杰的胞姊梁淑玲與另兩名家屬趙炳全及徐志盛入稟高院，要求死因裁判官重新考慮為死者梁家杰、趙少琼、徐志偉及徐凱盈召開死因研訊，入稟另獲20多名遇難者家屬聯署支持。據悉，梁在誓章中指出，調查委員會未有全面檢視為何南丫四號極速下沉，並質疑用纖維板建造的海泰號，為何能對鋁合金建造的南丫四號造成如此大損毁。

專家曾指金屬片影響微

家屬質疑未曾檢視

委員會報告指出，海泰號左邊船頭首先撞向南丫四號，委員會當時引述澳洲造船專家Neville Armstrong的報告，指以海泰號撞船時的速度，對於玻璃纖維能輕易撞穿鋁合金不感意外，而在殘骸中未能找到其左邊船頭的金屬片，或因撞擊時脫落，認為船頭的艏柱（stem post）及中線內龍骨（keelson）是造成損毁的元兇，金屬片在撞擊中影響甚微。據悉，梁淑玲在誓章中質疑專家說法是基於他從未檢視過該金屬片。

當年被傳召的政府專家鄭郁棋在報告中指出，海泰號右邊船頭包有L形金屬片，轉角有尖銳的突出部分，合理推斷左邊船頭亦有相同金屬片；在南丫四號被撞穿的裂口中，鄭發現海泰號撞擊後遺下的左船頭碎片有金屬片的L形痕迹，惟他引述警方稱，左邊船頭金屬片「據報」被拆下維修。據了解，梁在誓章中指出，海泰號左右船頭理應對稱，質疑會否只拆一邊維修，以及當初為船頭包金屬片是否合法或獲海事處批准。

指艙口防水圍板不達標 海處未發現

「消失的水密門」證供不一

據悉，誓章亦引述警方刑事調查時邀請的外國專家York及Vart指出，發現南丫四號船員艙艙口的防水圍板比標準要求230毫米低40毫米，令該艙更快入水，而自1995年南丫四號建成起，海事處未發現有關錯誤。

當年委員會聆訊揭露，南丫四號撞船後迅速沉沒原因之一，是船尾舵機房與油箱房之間的艙壁通道無裝水密門，與圖則不符；警方調查發現，南丫四號船殼由梧州造船廠建造，該廠曾以傳真函要求財利船廠批准在近船尾一格水密艙壁開一個「窿」，讓工人進入船尾最後一格艙燒焊，完工後封回該「窿」並做水壓測試；財利覆函批准。代表財利的中介公司負責人亦曾向警方確認有關說法，惟財利董事羅愕瑩向警方供稱，沒打算在該通道安裝水密門。據悉，梁在誓章質疑，不同證人對「消失的水密門」證供有出入，委員會當年未處理，不少警方證人亦未被傳召。

警刑事調查報告倡開死因庭

2012年南丫海難造成39死，死因裁判官前年去信家屬，表示不會召開死因研訊，並裁定死者「非法被殺」。家屬去年3月向法庭申請索閱警方的刑事調查報告，半年後收到2000頁報告，發現警方早於2015年4月，以海事處和涉事船組人員從未經公開法庭審問，以及基於公眾利益等理由，建議召開死因研訊。

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