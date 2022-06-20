【Emily】候任商經局長丘應樺 阿爺係「愛國詩人」丘逢甲

台灣逢甲大學逢甲夜市紀念命名

台灣文化部資料顯示，丘逢甲1864年喺台灣苗栗出生，26歲進士及第，1894年爆發甲午戰爭，《馬關條約》簽訂後，台灣割讓咗畀日本，丘逢甲係重要抗日領袖之一，但佢冇同部下一齊對抗日軍，見戰爭失利後便留低6首「離台詩」。之後佢去咗廣東居住，並喺當地開學堂講學。辛亥革命後，佢被推舉做廣東省代表，做參議院議員，於1912年病逝，終年約48歲。喺台灣，「逢甲大學」、「逢甲夜市」等係因紀念佢而命名。

丘應樺2019年喺北京參加國慶70周年觀禮活動時接受文匯網訪問，話爺爺生前最大心願係「山河終一統」，當時創作咗好多有關統一嘅詩作，若佢見到今日中國嘅強大，一定會非常欣慰。

除咗家庭背景，丘應樺嘅言論都曾受關注，2019年7月佢喺facebook分享一則「支持香港警察」fb專頁形容議員為「曱甴」嘅帖文，並配上「笑喊」表情符號。