【Emily】李家超葉文娟互笠高帽

相識逾10年 互讚誠懇

Carol戴住口罩都難掩笑容，笑住話「多謝（候任）行政長官好美好嘅說話」，形容自己「一向性格都畀人感覺比較真誠」，希望可同各界溝通聯繫建立互信合作。Carol又讚李家超係「好誠懇、有抱負有理念，同時好重視團隊精神嘅一位領袖」，亦好樂意聽唔同意見。Carol喺結尾話，傳媒朋友中有不少父親，向各位講父親節快樂，又同旁邊嘅李家超講，「更加祝這位『好爸爸』父親節快樂」。

Emily睇番之前報道，李喺1990年接受《明報》訪問，當時33歲嘅佢獲長子提名，入選「十大現代父親新形象選舉」。

新民黨主席葉劉淑儀就同Emily講，好欣賞李家超揀政務官出身嘅葉文娟做特首辦主任，反映有人攻擊「AO黨」，絕對係無稽，佢形容新班子人選都係才德兼備。葉太又叫Emily留意吓，新班子啲衣著襯晒色，女性官員衣著主色係白色，男士就藍呔，「啲色水好和諧」，又話白色象徵廉潔。