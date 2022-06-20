【Emily】李家超葉文娟互笠高帽

【明報專訊】候任特首李家超噚日同候任官員一齊見記者，其中新一屆特首辦主任葉文娟（Carol）係唯一獲邀喺李家超單獨見記者環節上台發言嘅人，兩人喺發言時互笠高帽。李家超話同Carol識咗逾10年，讚Carol係一個「有全面觀嘅難得人才」、「人際關係良好，為人誠懇，敢於進言」，之後就邀請對方上台講幾句。
相識逾10年 互讚誠懇
Carol戴住口罩都難掩笑容，笑住話「多謝（候任）行政長官好美好嘅說話」，形容自己「一向性格都畀人感覺比較真誠」，希望可同各界溝通聯繫建立互信合作。Carol又讚李家超係「好誠懇、有抱負有理念，同時好重視團隊精神嘅一位領袖」，亦好樂意聽唔同意見。Carol喺結尾話，傳媒朋友中有不少父親，向各位講父親節快樂，又同旁邊嘅李家超講，「更加祝這位『好爸爸』父親節快樂」。
Emily睇番之前報道，李喺1990年接受《明報》訪問，當時33歲嘅佢獲長子提名，入選「十大現代父親新形象選舉」。
新民黨主席葉劉淑儀就同Emily講，好欣賞李家超揀政務官出身嘅葉文娟做特首辦主任，反映有人攻擊「AO黨」，絕對係無稽，佢形容新班子人選都係才德兼備。葉太又叫Emily留意吓，新班子啲衣著襯晒色，女性官員衣著主色係白色，男士就藍呔，「啲色水好和諧」，又話白色象徵廉潔。