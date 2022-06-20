「表達藝術治療」疫下分憂 參加長者：放開所有不開心

機構：老人不常訴苦「屈住屈住」

據衛生防護中心及醫管局數據，截至6月18日，第五波離世個案有約96%為60歲或以上長者。李慧莊表示，此波疫情大量長者染疫，他們除面對疫情新聞，部分人康復後亦出現容易疲倦、記性變差等後遺症，惟老人家甚少主動訴苦，經常「屈住屈住」。

地區中心轉介 曾染疫長者可參加

香港表達藝術治療服務中心的情緒支援服務獲陳登社會服務基金會、何張淑媛慈善基金及淨緣慈善基金贊助，曾染疫長者及照顧者可免費參加。參加者由16間長者地區中心及長者鄰舍中心轉介，服務包括長者確診後調整適應、情緒抒發、家庭連繫及照顧者情緒支援。

藝術方式抒發感受 長者有活力

李慧莊解釋，有別一般情緒支援，表達藝術治療鼓勵以藝術方式抒發感受，例如想像令他們放鬆的地方，參加的長者往往變得「愈來愈有想像力同有活力，後期會好願意分享內心想法」。

72歲的葉玉嬋獲轉介參與計劃，以前喜愛到處遊玩的她3月初染疫，「當時好大壓力，最驚要入竹篙灣（社區隔離設施），打政府支援熱線又無人聽」。自言「醒目」的葉玉嬋康復後變得健忘，她說多次希望向人傾訴，奈何疫下鮮有社交活動，幸計劃聚集一群「同聲同氣」的老友記，讓她能「將所有不開心放晒出來」。