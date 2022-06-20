臨期食品售賣機減浪費 惠及學生

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

Flash Green共同創辦人陳俊堅表示，他以前做義工時，經常到連鎖店回收賣不出的麵包，派給基層市民。當時他覺得，有很多食物只是過了最佳食用時間，但仍然可以安全食用，若就此變成垃圾，實在非常浪費。去年中，他在科大內和同學譚嘉翹、丁啟中談起這事都有同感，三人決定成立公司，專門回收及轉售臨近或過了最佳食用日期的包裝食品。這可避免仍可食用的食品變成垃圾，另可以讓部分有需要的市民以較低價格買到食品。

最佳食用日期有別於有效期限

他們指出，包裝食品的食用期限有兩種，分別是最佳食用日期（賞味期限）（Best Before），以及有效期限（Expiry Date）。最佳食用日期指的是品質保存期限，過了這個期限後，在一定時間內，有關食品仍可安全食用，只是品質有可能略為降低。有效期限是指可供食用最終日期，在這個期限後，食品會發生變化，有可能產生致病細菌，吃下可能會引致食物中毒等。所以，過了有效期限的食品必須丟棄。

對於過了最佳食用日期之後多長時間，有關食品仍然可供安全食用，香港沒有詳細的標準或指引，所以該公司跟隨英國政府和慈善組織WRAP公布的指引。根據這套指引，若是包裝薯片，延後食用期只是1個月；若是包裝餅乾或穀物則是6個月；若是罐裝和樽裝食品，可長達以年計。

穩陣為上，該公司傾向回收較有信譽品牌的包裝食品，每次回收後會檢查包裝有否破損或異常，確定無問題才出售。若是相對較易變壞的食品或飲品，他們會先行抽樣試食或試飲。

考慮到開設實體店成本太高，他們先以自動售賣機試水溫，第一部設在科技大學，好處是有一定的人流；而且大學生消費能力普遍不及上班族，是目標顧客之一；加上教育大學生接受這些食品，相對容易；此外，科大支持學生創業，不收租金。

已過最佳食用日期零食 市價二折起

第一部自動售賣機運作後，反應不俗，除學生外，一些科大基層員工也光顧。該公司參加校內初創企業比賽，獲最受歡迎獎。該公司隨即在香港大學附近一棟私人經營學生宿舍內設置第二部自動售賣機。

由於成功打開大學生市場，吸引愈來愈多供應商合作，至今曾經合作的供應商約50家，穩定合作的約20家，包括零食大王、Hey Pantry、Atlhetica Nutrition、JustBuy HK等，大部分是外地食品的本地代理商或批發商。回收食品以零食為主，總共約有100款。為了回饋供應商以低價供貨，兩部自動售賣機屏幕除播放自拍的宣傳短片外，大部分時間輪流播放供應商提供的短片，以協助宣傳。至於售價方面，已過最佳食用日期的會較廉宜，通常只是市場原價的二折至三折。而臨近但未過最佳食用日期的，一般在原價的五折或以下。

App查閱存貨 擬增預訂功能

為方便顧客，該公司開發了一個手機App，顧客可以在App內查閱自動售賣機內的食品是否已賣清，App亦會主動推送優惠信息。稍後，手機App會增加預訂功能，讓顧客短暫預留喜愛的食品。因為其手機App和自動售賣機的整合，在今年日內瓦國際發明展中，該公司獲得一個銀獎。

另外，該公司正在測試其網店，計劃在第四季推出，以開拓大學生以外的市場。屆時，顧客將可以在網店落單，在家中或智能櫃收貨。該公司亦會利用人工智能技術，系統會讓顧客回答幾條問題或選擇相片，來估計對食品的喜好，從而組合出個人化的「盲盒」特價套裝。