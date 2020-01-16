大灣區GBA專題：穗北京路步行街延長 馬路恐塞上塞

明報記者 林迎

內地每個城市都有至少一條「步行街」，如北京王府井、上海南京東路，而廣州北京路是繼上下九之後的第二條步行街，亦是廣州城傳統中軸線，1997年起在周末劃作步行區，2000年全面步行化。最早的北京路步行街僅長400米，從中山五路至文明路，至今仍是北京路旅遊區的核心地帶；2003年步行街擴容，西湖路東段、惠福東路東段、禺山路等周邊區域納入步行範圍，並成為美食餐飲特色街；2014年再加入北京路北段，太平館等老字號名店聚集於此。

南延260米 主街960米

按照2021年廣州市《北京路步行街改造提升二期（2021-2022）工作方案》（以下簡稱《方案》），步行區域進一步擴大，今年4月起試行向南延伸，範圍從大南路至泰康路約260米路段，網紅打卡點府學西街則實行周末步行化管理。至此，北京路步行街主街從700米延長至960米，輔街從2.8公里延長至3.7公里，步行總長度達到4.7公里，商業面積從57.3萬平方米增加至63.6萬平方米，形成具一定規模的「主街+後街」商業空間。

雖然北京路進一步擴大步行街範圍，令市民逛街消費更方便，但亦因此要重新調整交通，包括擬將原本途經延伸路段的巴士路線改道。有的士司機反映，原本北京路一帶的交通較擁擠，現在從大南路再不能經北京路轉入泰康路，要繞更遠的路，不單對司機不便，且只會令更多人集中在一起等車，變相使馬路更堵塞，「能不能促進消費不知道，但肯定促進塞車」。

府學西街周末變步行街

目前，大南路至泰康路的北京路南拓段正做排水工程，沿街騎樓仍是舊貌，預計要待全部工程完成，該段步行街才會以全新面貌示人。《方案》還將北至文明路、大南路，南至沿江路天字碼頭，東至文德路，西至解放路的區域列作研究範圍，條件成熟後，步行街還可能繼續延伸。

至於今次納入周末步行化管理的府學西街原本是舊民宅、小商舖密集的一條小巷，早年經廣州藝術家萬以琚、萬以珩兩兄弟接手改造，在小巷畫上醒獅、舞龍、茶樓、涼茶舖等廣府特色的巨型3D壁畫，又引入其他藝術家聯手將府學西街變成「壁畫一條街」的網紅打卡點，最熱鬧時，要拍攝每幢樓的3D壁畫都要排隊，不過現時人氣回落，就算周日都鮮見行人。