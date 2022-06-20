澳門爆21個案全民檢測 設紅碼區封控 隔離7天

公共服務停 政府籲留家 餐廳無堂食

澳門前日發現社區有核酸檢測初步陽性個案，澳門政府昨凌晨宣布進入即時預防狀態，即面臨新冠病毒社區傳播及爆發的風險極高。新冠病毒感染應變協調中心昨早宣布昨午12時至周二（21日）中午12時全民檢測，對象為澳門居民及所有在澳逗留者。

不少公共服務亦暫停，政府部門、所有銀行及保險機構的服務今明暫停；澳門內港往返珠海灣仔、澳門及氹仔往返深圳蛇口的海上客運暫停；學校暫停所有教育活動；日間社會設施暫停運作，長者及康復院舍暫停探訪；體育設施、體育活動暫停，市政署轄下公園、場館及設施即日起暫停對外開放等。

應變協調中心昨公布，截至昨午4時15分，新增21名核酸檢測陽性個案，主涉兩群組，首個群組17人，其中13人為同住的外地僱員；第二個群組4人，涉及一名在監獄工作的人員。澳門衛生局長羅奕龍稱，初步發現上述兩群組或有一定關連，群組爆發兩座主要大廈為斜對面，兩廈已實施封控。羅稱，當局將不同區域列為封控區和防範區，即紅碼區和黃碼區，暫定隔離7天，接受隔離者會獲安排5次核酸檢測，而隔離天數視乎期間澳門有否出現更多個案而定，不排除會增至10天。

（新冠疫情）