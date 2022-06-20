多3院舍爆疫 安老業界：可做都做晒 防護中心料職員傳院友 醫生倡減赴宴

本港昨增1276宗陽性個案，包括1161宗本地感染，再有3間安老院舍呈報個案，油塘香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院有一名照顧員染疫，觀塘曉光護老中心一名清潔員6月18日快測陽性，上述兩院舍分別有13名及7名院友列密切接觸者；沙田賽馬會善寧之家則有一名兼職物理治療師及一名院友染疫。

已打針物理治療師曾為染疫院友抽痰

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，善寧之家的物理治療師已打疫苗，6月15日曾為染疫院友抽痰，當時有穿防護衣，17日快測陰性、翌日核酸檢測陽性，無病徵；而染疫院友已打兩針，同樣無病徵，在18日快測呈陽性。歐稱，該染疫院友不會外出，大部分時間留在房內，家人日前曾探望，但家人檢測陰性，院友很可能由染疫員工傳染。

至於日前呈報有院友染疫的粉嶺東華三院方王換娣安老院，以及梨木樹邨圓玄護養院暨長者日間護理中心，歐亦認為，有可能是有染疫員工將病毒帶入院舍，另圓玄院友曾外出，亦不排除社區感染。

香港安老服務協會主席陳志育表示，現時社區個案增加，員工感染風險亦會增加，院舍員工已每日快測，形容防疫措施「可以做嘅都做晒」。呼吸系統專科醫生梁子超亦稱風險無法避免，建議員工減少出席高危活動如大型宴會，由於快測有局限，亦建議員工若有病徵，即使快測陰性也應接受核酸檢測。

共250宗BA.2.12.1 55%無病徵

歐家榮另稱，本港累計約有250宗BA.2.12.1本地個案，源頭來自美國返港夫婦，當中80宗無源頭，餘下170宗與源頭不明個案有關，其中麥當勞群組共41宗個案，會展員工餐廳群組有14宗，餘下無源頭個案分散全港，患者約55%無病徵，大部分毋須入院。現時暫無相關死亡或深切治療個案，亦未有二次感染，但社區仍有傳播鏈，料個案持續增加。本港另增7宗疑染BA.4或BA.5個案，4宗為輸入個案、3宗為麗豪航天城酒店染疫員工家人，至於該酒店3名員工均染BA.5。

反恐特勤23染疫 疑訓練洗澡除罩傳播

警方反恐特勤隊累計23人染疫，歐家榮稱，涉事部門共139人，分成3組，大部分個案集中在其中一組，已建議該組其餘20人暫勿上班。調查顯示，染疫警員吃飯、戶外訓練及更衣室洗澡時或除口罩，有時會在車上用膳，有可能造成傳播。

本港連續5日錄得逾千宗個案，歐稱，各項指標均顯示社區傳播鏈不斷增加，預計升勢可能持續，籲市民謹守防疫措施，但稱肯定不會重現第五波高峰。至於澳門出現疫情，他說當局會密切留意，相信政府會按風險評估決定是否需改變入境措施。

明報記者

（新冠疫情）