4個月77支付平台騙案 多涉冒PayMe

同期127電郵騙案 涉款3.3億

警方於首4個月亦接獲127宗電郵騙案，包括102宗商業電郵及25宗個人電郵騙案，涉及損失達3.3億元。單一金額最大宗的電郵騙案發生在去年12月至今年1月，涉事的美資投資公司員工收到假冒電郵，疑犯聲稱是公司客戶，要求匯款以購買兩個位於新加坡的住宅物業。員工先後將4筆合共約7500萬元款項，存到疑犯兩個本港戶口，直至發現收到假冒電郵才於今年初報警。

網罪科網絡安全組警司范俊業表示，雖然電郵騙案較去年同期的194宗下跌約35%，涉案金額亦較去年同期的5.6億元下跌約四成，惟損失金額仍佔整體科技罪案逾33%。他認為近年銀行加強打擊洗黑錢，包括提高公司帳戶的審查準則，使疑犯更難開設公司帳戶，電郵騙案才見下降。

另外警方在首4個月接獲135宗與假冒郵遞服務相關案件，損失金額涉及470萬元，較去年同期132宗相若，惟損失金額升近1.3倍。

釣魚電郵演習 八成機構有人中招

為提升企業警覺，警方網罪科先後舉行兩次釣魚電郵演習。在今年4月的演習，警方向61個單位，包括各行業中小企和政府部門的參與者，發出5封不同主題的電郵，當中逾兩成參與者點擊包裹領取通知電郵，另外分別有約16%和11%的參與者點擊稅務問題和雲端儲存續期電郵。3175名參與者中，有逾三成點擊電郵，61個單位中有近八成單位最少有一名員工點擊電郵。網罪科網絡安全組總督察葉卓譽形容情况不理想，提醒指黑客容易利用這些漏洞入侵公司網絡。