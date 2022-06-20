菜刀拍傷母頭 疑精神病漢追斬救護員被捕

母：見異常擬送醫 子受催促變激動

現場為小西灣邨瑞喜樓一單位，遇襲的70歲泰國裔母親經敷治後已出院。王姓男子涉嫌襲擊致造成實際傷害及企圖傷人被捕，案件由東區警區刑事調查隊跟進。據悉，王有精神病逾10年，他揮刀斬向救護員時，其中一名署理高級救護員及時抓住王前臂阻止襲擊，3人趁機沿樓梯離開，並要求警方支援。

王母昨日向記者表示，兒子近日行為異常，故前日早上7時許召救護車帶往醫院精神科求醫。3名救護員到達時，兒子情緒穩定稱要洗澡及更衣。她因憂救護員久等，催促兒子，惟兒子情緒激動破口大罵，遂請求救護員協助說服，兒子突開房門大喊「你哋做咩呀？我屋企嚟㗎！」及後更取出菜刀揮舞，救護員到走廊暫避。兒子其後用菜刀拍打母親頭部，更尾隨她離開單位，追斬3名在走廊等候的救護員，幸他們及時沿樓梯離開，王母則逃到鄰居家中暫避及報警。

稱子頭腦遭父打「壞咗」 疑吸毒

王母自言已來港40多年，丈夫離世後獨自靠「走鬼檔」生意撫養3個兒子，「三兄弟好乖，放學會嚟幫手」。她指丈夫生前爛賭，「返嚟就打個仔」，涉事二兒子頭部常被打，「個頭腦壞咗」。王母又說，二兒子曾多次進出醫院，疑有吸毒習慣及濫用咳水，近日收到1000元消費券，相信他有錢「飲多咗」。其胞弟對事件表示無奈，指胞兄「飲得多跳掣」，有時會呆望角落「走嚟走去」。他希望胞兄留院治療，「返嚟冇意思，係惡性循環」，不想有更嚴重悲劇發生。

消防處救護員會司庫林珈樂認為，救護員在處理類似事件時具有一定程度的危險。根據一般程序，救護員先從電台獲悉病人情况，若對方情緒不穩，會聯同警方到場。救護員到場後會與病人保持距離交談，以觀察對方情緒是否穩定，盡可能在安全情况下協助有需要人士。