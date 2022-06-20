數碼資產未來重點 早部署保優勢

關注實體資產「代幣化」 成本大減

談到數碼資產，或許較多人聯想到近年較惹人關注的比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等加密貨幣，以及過去一年炙手可熱的非同質化代幣（NFT）；不過，陳德霖說，他更關注利用區塊鏈技術將實體資產「代幣化」，可以大大減低交易及認證成本，交易效率更佳。

他說，「一些貴重物品如古董、名酒、名畫等要出售，可能需搞實體拍賣會，當中涉及交通、認證、物流等大量成本，透過數碼方式則不單可以接觸更多買家，更能令交易流轉加快。」他認為，只要部分傳統實物資產（古玩、名酒等）以NFT形式加區塊鏈技術和智能合約轉移至網上，「潛力會大到無法想像」。

他又說，由於內地禁止加密貨幣，近年不少數碼資產相關人才已流失至新加坡，如香港要加強培養數碼資產產業，必須下點工夫，港府應配合市場發展設立包括法規等相關配套。他提到，香港在傳統貿易和金融中介上一直保有優勢，是因為香港在這方面比鄰近地區早起步，希望在數碼資產市場的拓展亦能力保領先地位。

陳德霖認為，香港的未來須視乎港人有否自強不息擴大優勢，而在數碼推動發展的新紀元，也需要科技創新的能力，以及創造一個接受創新的政策空間。

（回歸25年 危與機）