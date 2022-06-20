金融制裁不用過慮 料有預案

居安思危也要考慮機率 「免阻運作失機遇」

陳德霖認為，近年本港市民對金融動盪的警覺似乎不高，作為負責任和有遠見的監管機構要居安思危，不能沒有預案應對問題。「金融系統就如心臟，輸送血液（金錢）給全身，一個人平時不會感覺到心跳，當感覺到心跳時已經代表心臟出了問題，情况嚴重到心臟停止跳動，人也就死亡了！」他用這比喻表達金融系統對社會正常運作如何重要。

因此，陳德霖認為外界毋須對香港過分擔心，要有居安思危的思維，但應付風險要考慮危機出現的機率和發生時的嚴重性，「過分擔憂可能發生的最壞場景而影響到現時正常運作或把握眼前機遇，並不一定是最佳做法」。他相信金管局總裁余偉文和財政司長陳茂波對情况已有所掌握，並有適當應對預案，大家不用過分擔心。就今次俄羅斯案例而言，制裁措施威力似乎沒有想像中強大，俄羅斯也有一定反抗能力。他相信，外國要再祭出SWIFT相關制裁，會再三考慮能否適當地使用以達至目標。

西方制裁俄國威力未如想像

一旦香港被制裁，不能以美元結算，外界一直提出不同對策，包括必要時港元改與人民幣掛鈎。對此陳德霖表示，維持自己多年來的觀點，即人民幣先要符合4個先決條件，港元才能與之掛鈎，包括可以完全自由兌換；資本帳完全開放，沒有資本管制；金融市場有足夠深度與廣度，讓外匯基金能持有資產以支持港元貨幣基礎；以及兩個經濟體系的經濟周期同步。

（回歸25年 危與機）