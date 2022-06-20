市場愈動盪愈有作用 聯匯「基石」毋須更改

穩定港元購買力 保投資者信心

陳德霖提到，聯匯最大好處是可以穩定港元在國際上的購買力，以俄羅斯今年初入侵烏克蘭事件為例，年初盧布匯率大幅波動，令當地人擔心有否足夠購買力進口物資，而香港作為國際金融中心，貨幣購買力事關以港元作為定價的金融資產，將左右投資者對本港市場信心。

聯匯是港英政府於1983年開始推行，一直到1997年香港回歸遇上最大挑戰，多個國際炒家合作沽空港元及在港股獲利，最終港府突然宣布入市擊退炒家並守住聯匯。當時有份參與「打大鱷」、擔任金管局副總裁的陳德霖說，亞洲金融風暴一役大大加強了全球投資者對聯匯制度的信心。

陳德霖認為，貨幣制度並非一定不可以改變，但不論自由浮動還是聯繫匯率，貨幣制度的更迭對一個經濟體而言是重大舉措。過去25年，美元與人民幣之間強弱交替，香港在兩大經濟體的夾縫之間，屢有重量級人物指點港元應與一籃子貨幣或人民幣掛鈎，歷任金管局總裁無可避免被詢問是否應繼續與美元掛鈎。「我在任10年都會明確表示聯匯制度『行之有效，無需要，亦沒有計劃更改』。現在退休後，我的看法也沒有改變。」陳德霖始終貫徹他支持聯匯的看法。

近年「唔覺大震盪」因有聯匯

事實上，他提到過去3年香港經歷社會事件、新冠疫情，經濟雖備受打擊，但「好多人唔覺得香港（資產）有好大震盪」，當中聯匯扮演了重要角色，因港元匯率掛鈎美元在7.8附近，投資者不用擔心匯率風險，避免資金因港元貶值而大量流走，市民購買力更不會因匯率下跌受影響。他指出，聯匯是投資者的信心基石，「香港市場愈動盪，聯匯所能發揮的穩定作用愈大」。

（回歸25年 危與機）