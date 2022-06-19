反恐隊群組增至23人 首個案強檢揭

疑體能訓練共膳脫罩傳播

警方回覆稱，至昨日共23名行動部警員確診，分別於6月12至18日檢測陽性，最後上班日期為6月11至17日。防護中心昨稱，警方得悉首宗個案後已安排同組警員檢測，大部分染疫警員於6月13至16日呈陽性，另有130至140名警員快速測試陰性，當中大部分核酸檢測亦陰性。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，初步調查發現染疫警員沒出席任何聚會，亦沒到酒吧，但於體能訓練及共膳時曾脫下口罩，構成傳播風險。警方回應稱，染疫警員於工作及訓練期間均有戴口罩，僅在體能訓練時沒戴；對於事件有否影響七一部署，警方稱當日會安排適當警力確保活動順利及有秩序進行，而警方部署屬行動細節不會公開。

衛生防護中心連續第二日沒主動交代群組資訊，歐家榮解釋，現時社區日增逾千宗，存在很多「大大小小唔同嘅爆發」，謂當局集中重點場所如學校和院舍，以及公眾可前往的地方，尤其是大型爆發的食肆及酒吧作調查追蹤，如涉該些場所定必公布，強調當局風險傳達原則一向公開透明。

（新冠疫情）