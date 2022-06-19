兩安老院中招 院友源頭未明 梁子超料「偶發傳播」 需留意新變種流入

港增1276宗 8院友9員工檢疫

衛生防護中心昨公布新增1276宗新冠病毒陽性檢測個案，包括1160宗本地感染。兩間安老院舍有院友染疫，均為首次感染，粉嶺東華三院方王換娣安老院一名院友及一名員工快速測試陽性，3名院友及5名員工須檢疫；梨木樹邨圓玄護養院暨長者日間護理中心則有一名院友快測陽性，5名院友及4名員工須檢疫。觀塘殘疾院舍基督教家庭服務中心尚真家舍再添4名院友染疫，均於亞博館檢疫期間發現，累計18名院友及一名員工染疫。

歐家榮：或中招員工帶毒入院舍

歐家榮說，過去兩周主要是員工受感染後返回工作，有可能將病毒帶入院舍，該兩名安老院友則未知如何受感染，將安排接受核酸檢測分析基因。他又說，當局會因應情况將同房、同層或同區院友劃作密切接觸者；染疫員工若與院友有「埋身接觸」，如餵食、幫忙洗澡或曾脫口罩，相關院友亦會列密切接觸者。他補充，由於短期內曾感染仍具保護力，90日內曾檢測陽性院友不會列密切接觸者。

梁子超認為，今次屬「偶發傳播」，若及早將患者及密切接觸者移離院舍可減低爆發風險，但需留意有否非本地流行變異病毒株流入院舍。他解釋，長者免疫力較弱，若遇上新病毒株或Omicron其他亞型如BA.4和BA.5等，較有可能「二次感染」，屆時不應以90日內有否感染來界定密切接觸者，所有院友應一併檢疫。

20至49歲患者佔逾半 學校陽性宗數增半

過去一周累計逾7000宗個案，兩個酒吧群組不斷擴大。歐家榮提及，過去一周20至49歲患者佔54%，長者則佔18%，與第五波高峰期相比近日較多年輕人感染。他解釋，今年2至3月多間安老院舍爆疫，較多長者染疫，而近日放寬社交距離措施，市民外出活動增，故年輕患者比例增。他又統計近日學校快測陽性宗數，過去一周共錄797宗，較前一周538宗增48%。

昨另增11宗懷疑Omicron BA.2.12.1本地個案，其中7宗涉源頭不明及相關個案，其餘4宗與早前個案相關，當中3宗涉何文田中九龍幹線地盤。該地盤累計10名工友染疫，均於地底工作，其中8人屬早更、兩人為通宵更，部分人沒互相接觸，當局檢取9個環境樣本均呈陰性，包括更衣室及用膳地方，惟巡視後發現地盤通風欠佳、洗手設施不足，已建議改善。

（新冠疫情）