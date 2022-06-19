多區巡酒吧 5客無快測被票控 轟措施錯誤 盛智文憂兩成結業

巡515餐飲處所 10酒吧10食肆負責人被控

政府昨深夜出稿稱，食環署及警方前日於中西區、南區、油尖區、荃灣區、屯門區及西貢區聯合行動，共巡查515間餐飲處所（包括58間酒吧或酒館）及153間其他處所。有8間酒吧或酒館因違規須關閉7至14日，亦有10間酒吧或酒館負責人及10間其他餐飲處所負責人涉嫌違反指示，當局已展開檢控程序。執法部門於酒吧或酒館向5名涉嫌沒符快測規定的顧客發定額罰款通知書。

深水埗分區雜項調查隊聯同西九龍機動部隊人員昨凌晨約5時突擊搜查大南街195至201號一間酒吧，發現30歲本地女顧客未能出示24小時內快測陰性結果，向她發出定額罰款通知書。該酒吧43歲男負責人涉違反第599F章被捕，准保釋候查，該處所要關閉14日。

其他區亦有類似行動，警方及食環署在尖沙嘴7間酒牌處所，發現22人涉未能出示快測相片、安心出行掃描紀錄、疫苗通行證，以及多於4人一枱等，當中5間酒牌處所負責人涉未有確保顧客出示快測相片等被票控。至於蘭桂坊一帶，執法人員發現4間酒吧及一間餐飲處所涉違反第599F章，29名職員遭票控，處所要關閉或晚市禁堂食等，另5名顧客涉違反限聚令，亦遭票控。荃灣鱟地坊及眾安街兩間酒吧有6名顧客涉未能出示快測證明等遭票控，另有兩間餐飲處所涉違反第599F章，食環署向其發傳票。

盛智文：巡查態度嚴 彷彿已有人做錯

盛智文接受本報查詢稱，本港現時一天過千宗個案只有數宗來自酒吧，反映業界非傳播病毒源頭，批評只向業界提出相關措施不合理。他又批評新要求安排混亂，如顧客到訪前未必清楚知道場所屬食肆或酒吧、員工不知如何檢查檢測證明等，形容各人均無所適從。

盛智文又說，警方及食環署巡查時態度嚴厲，「進入酒吧當刻彷彿已經有人做錯事（they come in as if someone did something wrong）」，令顧客感滋擾，寧願留在家或到派對房喝酒。他補充，酒吧停業多時終能復業，大部分負責人資金所剩無幾，而新措施重創業界生意，估計不久後有兩成酒吧因而結業。

盛智文接受now新聞訪問稱：「正常情况我不會如此發聲，但措施是錯的，是時候在新管治下，會有另一種思考模式幫助（酒吧）業界，他們是香港市民，跟其他人一樣，他們有家庭，需要工作的。」

生意額跌 梁立仁盼與政府「坐低傾吓」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指出，相比疫情前，酒吧上月復業後只恢復近五成生意額，而自從新要求實行後，比例更跌至兩至三成。他說，港府從未與業界會面，聯會盼能與相關部門開會，「坐低傾吓業界有咩可以做得好啲、條文係咪有啲地方可以寫得清楚啲」。

明報記者

（新冠疫情）

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