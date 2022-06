多區巡酒吧 5客無快測被票控 轟措施錯誤 盛智文憂兩成結業

巡515餐飲處所 10酒吧10食肆負責人被控

政府昨深夜出稿稱,食環署及警方前日於中西區、南區、油尖區、荃灣區、屯門區及西貢區聯合行動,共巡查515間餐飲處所(包括58間酒吧或酒館)及153間其他處所。有8間酒吧或酒館因違規須關閉7至14日,亦有10間酒吧或酒館負責人及10間其他餐飲處所負責人涉嫌違反指示,當局已展開檢控程序。執法部門於酒吧或酒館向5名涉嫌沒符快測規定的顧客發定額罰款通知書。

深水埗分區雜項調查隊聯同西九龍機動部隊人員昨凌晨約5時突擊搜查大南街195至201號一間酒吧,發現30歲本地女顧客未能出示24小時內快測陰性結果,向她發出定額罰款通知書。該酒吧43歲男負責人涉違反第599F章被捕,准保釋候查,該處所要關閉14日。

其他區亦有類似行動,警方及食環署在尖沙嘴7間酒牌處所,發現22人涉未能出示快測相片、安心出行掃描紀錄、疫苗通行證,以及多於4人一枱等,當中5間酒牌處所負責人涉未有確保顧客出示快測相片等被票控。至於蘭桂坊一帶,執法人員發現4間酒吧及一間餐飲處所涉違反第599F章,29名職員遭票控,處所要關閉或晚市禁堂食等,另5名顧客涉違反限聚令,亦遭票控。荃灣鱟地坊及眾安街兩間酒吧有6名顧客涉未能出示快測證明等遭票控,另有兩間餐飲處所涉違反第599F章,食環署向其發傳票。

盛智文:巡查態度嚴 彷彿已有人做錯

盛智文接受本報查詢稱,本港現時一天過千宗個案只有數宗來自酒吧,反映業界非傳播病毒源頭,批評只向業界提出相關措施不合理。他又批評新要求安排混亂,如顧客到訪前未必清楚知道場所屬食肆或酒吧、員工不知如何檢查檢測證明等,形容各人均無所適從。

盛智文又說,警方及食環署巡查時態度嚴厲,「進入酒吧當刻彷彿已經有人做錯事(they come in as if someone did something wrong)」,令顧客感滋擾,寧願留在家或到派對房喝酒。他補充,酒吧停業多時終能復業,大部分負責人資金所剩無幾,而新措施重創業界生意,估計不久後有兩成酒吧因而結業。

盛智文接受now新聞訪問稱:「正常情况我不會如此發聲,但措施是錯的,是時候在新管治下,會有另一種思考模式幫助(酒吧)業界,他們是香港市民,跟其他人一樣,他們有家庭,需要工作的。」

生意額跌 梁立仁盼與政府「坐低傾吓」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指出,相比疫情前,酒吧上月復業後只恢復近五成生意額,而自從新要求實行後,比例更跌至兩至三成。他說,港府從未與業界會面,聯會盼能與相關部門開會,「坐低傾吓業界有咩可以做得好啲、條文係咪有啲地方可以寫得清楚啲」。

