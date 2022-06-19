指房策最大失誤造地少 盧偉國：不能只看民意

盧偉國說，過去25年本港房屋供應緊張，最大失誤為土地開發做得不好及不足，認為政府開發土地須具前瞻，不能只視乎民意，以「鍾意就揀邊樣」的「點心紙」方式提供土地開發選項，又說「有時民意基礎係基於一啲眼前好短視嘅東西」，政府不應因此放棄長遠規劃。他稱，現屆政府已開始拆牆鬆綁，檢討修訂環評和城規條例，冀新一屆政府可加大力度，紓緩房屋土地問題。

黃元山：土地制約致產業單一

黄元山表示，本港房屋供應不足因「城鎮化」工作停頓，政府繼將軍澳及東涌後便停止開拓新市鎮，而洪水橋及新界東北的推展工作至今未見成效，當局應汲取教訓，學懂不能停止造地，惟目前仍有官員不掌握土地儲備概念，「心態上仍驚會否造得太快太多（土地）出來」。

黄又認為，政府有土地儲備亦不一定要「賣出來」，實際上可作文娛康樂、商業等其他用途，而本港過去亦因土地制約問題致產業單一化，經濟發展局限於高增值行業，政府不應因短期市場波動放棄開拓土地，如能釋放土地資源，對本港長遠經濟發展、生產力及樓價均有正面作用。

稱起樓技術加快程序拖慢 應研再壓縮

至於公屋輪候時間問題，黄元山稱現時房委會從收地起樓到市民可入住平均需時4至5年，技術上雖有加快，但仍被行政程序拖慢。他認為，除非可確保未來每年公屋建成量達兩萬個以上，或將建屋時間壓縮至約4年，否則公屋輪候時間會進一步延長，當局應探討再壓縮公屋建樓程序。