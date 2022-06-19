復種原生樹 激活大棠林

剷外來種植本地樹 建分層結構

漁護署過去在郊野公園廣種外來樹種，取其快高長大能有效防止水土流失，缺點是生態價值較低，亦面對老化及原生樹種自然更替速度緩慢等問題。為提升生態價值及生物多樣性，漁護署2009年展開郊野公園植林優化計劃，移除部分外來樹種，種植本地樹木，至今涉及面積約120公頃的植林區。

韓氏蒲桃港柯5年長4米

長春社保育經理許淑君表示，長春社2017年起在大棠面積約1公頃的植林優化區，移除逾百棵樹齡30至40年外來樹種如台灣相思及耳果相思等，保留約50%的林蔭，種植21種較耐蔭的樹苗，當中包括15種喬木及6種灌木，合共約1100棵。結果發現，即使是原生樹種，存活率及生長速度均有明顯差異，如韓氏蒲桃、港柯等在5年間由1米以下生長至四五米高，但茜草科樹種如梔子，本身是灌木，高度與赤麂相若，樹頂嫩葉成為牠們的食物，影響生長速度；楊梅樹苗初期生長較慢，一兩年後漸漸加快，亦是理想植林品種。

長春社助理保育經理李佩思表示，這些植林經驗和數據有助更了解各種樹苗生長特點，對日後在不同環境植林有一定參考價值。

演化成次生林料快10餘年

李佩思稱，早年植林區種植外來樹種，需30至40年自然更替，成為次生林，若要加速演化，可透過移除部分外來樹種，補種本地樹種，料可將更替時間縮短約一半，若選種合適樹種效果會更理想。長春社在大欖郊野公園亦有植林區，但當地曾發生山火，原有植被遭破壞，缺乏樹蔭，就要選種能抵受陽光直接照射的樹種。

吸引哺乳類 小靈貓赤麂現蹤

長春社在植林區安裝的攝錄機，最常攝入鏡頭的哺乳類動物依次為小靈貓、赤麂及印支林鼠，大部分於晚間出沒，日間亦有錄得赤麂的蹤影，估計部分種植的樹木生長果實或嫩葉吸引動物前來覓食，牠們亦會帶來種子，有助加速植林演化。

（城市保育）