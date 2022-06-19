復種原生樹 激活大棠林

【明報專訊】元朗大棠1980年代曾被劃為採泥區，政府為把採泥後貧瘠的土地回復翠綠，廣植外來樹種。長春社過去5年為大棠約1公頃的植林區移除部分台灣相思及桉樹等，試驗種植21個本地樹種合共1100棵樹苗，發現存活率達78.2%；長春社稱，部分本地樹種生長較快，例如韓氏蒲桃、港柯及梅葉冬青等，5年內由約1米樹苗生長至四五米，迅速為單調的植林區建立分層結構，有助縮短演化成次生林的時間。長春社在植林區設置的鏡頭亦記錄到多種哺乳類動物如小靈貓和赤麂等，認為原生樹種吸引哺乳類動物棲息及覓食，促進生物多樣性。明報記者 馬耀森
剷外來種植本地樹 建分層結構
漁護署過去在郊野公園廣種外來樹種，取其快高長大能有效防止水土流失，缺點是生態價值較低，亦面對老化及原生樹種自然更替速度緩慢等問題。為提升生態價值及生物多樣性，漁護署2009年展開郊野公園植林優化計劃，移除部分外來樹種，種植本地樹木，至今涉及面積約120公頃的植林區。
韓氏蒲桃港柯5年長4米
長春社保育經理許淑君表示，長春社2017年起在大棠面積約1公頃的植林優化區，移除逾百棵樹齡30至40年外來樹種如台灣相思及耳果相思等，保留約50%的林蔭，種植21種較耐蔭的樹苗，當中包括15種喬木及6種灌木，合共約1100棵。結果發現，即使是原生樹種，存活率及生長速度均有明顯差異，如韓氏蒲桃、港柯等在5年間由1米以下生長至四五米高，但茜草科樹種如梔子，本身是灌木，高度與赤麂相若，樹頂嫩葉成為牠們的食物，影響生長速度；楊梅樹苗初期生長較慢，一兩年後漸漸加快，亦是理想植林品種。
長春社助理保育經理李佩思表示，這些植林經驗和數據有助更了解各種樹苗生長特點，對日後在不同環境植林有一定參考價值。
演化成次生林料快10餘年
李佩思稱，早年植林區種植外來樹種，需30至40年自然更替，成為次生林，若要加速演化，可透過移除部分外來樹種，補種本地樹種，料可將更替時間縮短約一半，若選種合適樹種效果會更理想。長春社在大欖郊野公園亦有植林區，但當地曾發生山火，原有植被遭破壞，缺乏樹蔭，就要選種能抵受陽光直接照射的樹種。
吸引哺乳類 小靈貓赤麂現蹤
長春社在植林區安裝的攝錄機，最常攝入鏡頭的哺乳類動物依次為小靈貓、赤麂及印支林鼠，大部分於晚間出沒，日間亦有錄得赤麂的蹤影，估計部分種植的樹木生長果實或嫩葉吸引動物前來覓食，牠們亦會帶來種子，有助加速植林演化。